Про це заявила глава британського МВС Пріті Патель.

До теми Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС: відео історичної миті

Вона повідомила, що український уряд 28 лютого звернувся із запитом, щоб членство російського уряду в Інтерполі було припинено.

Ми станемо на чолі відповідних міжнародних зусиль,

– заявила вона.

Глава МВС України Денис Монастирський закликає виключити Росію з Інтерполу через те, що країна-окупантка порушує основні принципи організації.

За його словами, Росія масово зловживає інструментами та послугами для прикриття своїх злочинів, а також – переслідування політичних ворогів. Зокрема, з України.

До слова, всі країни погодились відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT. Технічна підготовка до цього розпочалася раніше, і тепер вже зроблено перші кроки. Деталі – читайте тут.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.