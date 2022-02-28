Об этом заявила глава британского МВД Прити Пастель.

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Она сообщила, что украинское правительство 28 февраля обратилось с запросом, чтобы членство российского правительства в Интерполе было прекращено.

Мы станем во главе международных усилий,

– заявила она.

Глава МВД Украины Денис Монастырский призывает исключить Россию из Интерпола из-за того, что страна-оккупант нарушает основные принципы организации.

По его словам, Россия массово злоупотребляет инструментами и услугами для прикрытия своих преступлений, а также преследования политических врагов. В частности, из Украины.

К слову, все страны согласились отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Техническая подготовка к этому началась раньше, и теперь уже сделаны первые шаги. Детали – читайте здесь.

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