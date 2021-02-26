Для президента США Джозефа Байдена сейчас важно показать, что он способен предпринимать решительные действия. В частности, авианалет США на позиции проиранских боевиков в Сирии был шагом, который это доказывает.

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик рассказал, что таким образом Байден показал, что ему нельзя безнаказанно бросать вызов. Как он отметил, если наносят удар по американским силам, то потом за это нужно отвечать.

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По словам Дубовика, такого курса придерживались многие президентские администрации в США. В частности, все они рано или поздно наносили такие силовые удары.

Это важно для того, чтобы показать, что американцы не размякли, что они сохраняют определенные военные мощности и могут достать своих врагов, где бы они ни были,

– подчеркнул исследователь.

Какими будут отношения Украины и США

Дубовик предположил, что США продолжат поддерживать Украину и нет оснований в этом сомневаться. По его мнению, Байден "хороший партнер" для украинской власти.

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Как отметил исследователь, несмотря на то, что официальный телефонный разговор Джозефа Байдена и Владимира Зеленского еще не состоялся, между обоими государствами есть взаимодействие. Однако, по мнению Дубовика, стоит не только ожидать помощи от США, но и самим предпринимать решительные шаги.

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Что этому предшествовало