США не может проиграть в войне, – Романюк объяснил, почему Байдену важна победа Украины

Для Джо Байдена очень важна победа Украины в войне. Они будут делать все возможное, чтобы ВСУ победили оккупантов.

Об этом 24 каналу рассказал глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. По его словам, сейчас ставка США на Украину в войне против россии чрезвычайно велика. Они будут делать все возможное, чтобы победа была за ВСУ.

Еще один важный шаг для победы, – Зеленский поблагодарил США за 775 миллионов долларов помощи

Романюк напомнил, какую критику получила администрация Байдена после выхода из Афганистана. Если сейчас они не будут достаточно поддерживать Украину, то амбиции как президента США, так и демократов серьезно пошатнутся.

У Байдена через год стартует президентская избирательная кампания. Если демократы и администрация Байдена допустят неудачу в войне против россии, все президентские амбиции демократов посыпятся на 10-12 лет. Они будут проигрывать выборы республиканцам, – отметил Романюк.

Уже сейчас у Байдена чрезвычайно низкий рейтинг популярности в США. Поэтому, уверен Романюк, его администрация будет делать все возможное, чтобы Украина победила.

Они обречены помогать Украине

Романюк убежден, что США обречены помогать Украине по всем мотивам – и по поддержке демократии и мира в Европе; и по неделимости границ и суверенитета государств. Кроме того, внутриполитические обстоятельства серьезно давят на Белый дом.

К примеру, 17 августа около 20 известных экспертов по нацбезопасности, военных, дипломатов и бывших чиновников написали коллективное открытое письмо Джо Байдену, где призвали немедленно увеличить количество военной помощи Киеву. Они подчеркивают, что поддержка Украины находится в интересах США.

По его словам, сейчас Украина получает недостаточное количество оружия. Все потому, что коллективный Запад оказался неготовым к столь масштабной войне. Этот объем позволяет украинской армии на 100% не проиграть в войне. Но для победы нужно еще больше военной помощи, которая обязательно еще поступит .

Напомним, 19 августа США приняли дополнительный пакет военной помощи для Украины на 775 миллионов долларов. Туда войдут десятки тысяч артиллерийских снарядов, 15 интересных беспилотников, которые еще не получали ВСУ, а также многое другое.