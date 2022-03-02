Байрактар влупил по САУ, которая обстреливала населенные пункты: вражеская техника пылает

Байрактар в Тростянце прицельно ударил по самоходной артиллерии оккупантов, которая обстреливала наши населенные пункты.

Взрыв был мощный. После удара техника врага запылала.

Важно ВСУ освободили Макаров Киевской области и закрепились в городе

Бои за Тростянец

По состоянию на ночь 2 марта российские оккупанты с разных сторон зашли в Тростянец Сумской области. Агрессор подло использовал мирных жителей как живой щит.

Россияне боятся ударов ВСУ, потому вытаскивают людей из подвалов и заставляют их сидеть на улице.

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