Байрактар влупил по САУ, которая обстреливала населенные пункты: вражеская техника пылает
2 марта 2022 , 18:13Читати новину українською
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Байрактар в Тростянце прицельно ударил по самоходной артиллерии оккупантов, которая обстреливала наши населенные пункты.
Взрыв был мощный. После удара техника врага запылала.
Важно ВСУ освободили Макаров Киевской области и закрепились в городе
Бои за Тростянец
По состоянию на ночь 2 марта российские оккупанты с разных сторон зашли в Тростянец Сумской области. Агрессор подло использовал мирных жителей как живой щит.
Россияне боятся ударов ВСУ, потому вытаскивают людей из подвалов и заставляют их сидеть на улице.
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