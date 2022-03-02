Bayraktar в действии: на Сумщине уничтожено более 100 единиц российской техники

Дмитрий Живицкий – руководитель Сумской ОГА – сообщил, что на территории области уничтожено более 100 единиц российской техники. Bayraktar работает.

В частности, возле села Пустовойтовка Роменского района удалось обезвредить стоянку техники. Это – около 80 единиц, из них половина – "Грады".

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Вблизи села Бишкинь удалось уничтожить около 100 единиц техники. В основном – танки и БТР.

Живицкий поблагодарил всех причастных.

Сегодня мы единственные: терроборона, волонтеры, медики, правоохранители, коммунальщики, власть. Мы – единственный фронт,

– заявил глава ОВА.

Он подчеркнул, что врага останавливают на границе. Сумщина – северный форпост Украины. Оборона Сумщины – это оборона всей Украины.

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