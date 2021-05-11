Работники российских спецслужб ежедневно работают, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Речь идет об около 7 тысячах офисных сотрудников.

Любое внешнее направление России – это не классическая дипломатия, а ряд спецопераций. Об этом заявил Иван Баканов, глава СБУ.

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"Не секрет, что сегодняшняя Россия по своей сути является государством-спецслужбой", – отметил глава Службы безопасности Украины.

Вдумайтесь в цифру: 7 тысяч человек ежедневно приходят на работу, чтобы заниматься разведывательно-подрывной деятельностью против Украины,

– подчеркнул Баканов.

Он пояснил, что среди направлений деятельности вражеских спецслужб в отношении Украины, есть препятствование укреплению ее нацбезопасности, при чем – любой ценой.

Глава СБУ объяснил, чтобы достичь этого, Россия пытается помешать межгосударственным договоренностям по оказанию помощи Украине.

Среди других направлений:

провоцирование акций протеста и беспорядков в Украине;

расширение старых и формирование новых агентурных сетей;

проведение информационных спецопераций;

обеспечение ресурсами боевиков на Донбассе, поддержка вооруженного конфликта;

Баканов подчеркнул, что спецслужбы России ведут комплексную работу, чтобы навредить Украине. Они проводят как точечные диверсии, так и теракты.

Кроме этого – направляют усилия на общую дестабилизацию ситуации в Украине. Для этого, в частности, создают отдельные пророссийские организации и проекты.