Баканов сказав, скільки російських агентів працюють проти України
Працівники російських спецслужб щодня працюють, аби дестабілізувати ситуацію в Україні. Мовиться про близько 7 тисяч офісних співробітників.
Джерело:Форум "Україна 30"
Будь-який зовнішній напрям Росії – це не класична дипломатія, а низка спецоперацій. На цьому наголосив Іван Баканов, очільник СБУ.
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"Не секрет, що сьогоднішня Росія за своєю суттю є державою-спецслужбою", – зауважив голова Служби безпеки України.
Вдумайтеся у цифру: 7 тисяч людей щодня приходять на роботу, аби займатися розвідувально-підривною діяльністю проти України,
– підкреслив Баканов.
Він пояснив, що серед напрямків діяльності ворожих спецслужб щодо України, є перешкоджання зміцненню її нацбезпеки, при чому – за будь-яку ціну.
Голова СБУ пояснив, аби досягнути цього, Росія намагається завадити міждержавним домовленостям щодо надання допомоги Україні.
Серед інших напрямків:
- провокування акцій протесту та заворушень в Україні;
- розширювання старих та формування нових агентурних мереж;
- проведення інформаційних спецоперацій;
- забезпечення ресурсами бойовиків на Донбасі, підтримка збройного конфлікту;
Баканов наголосив, що спецслужби Росії ведуть комплексну роботу, аби нашкодити України. Вони проводять як точкові диверсії, так і теракти.
Крім цього – спрямовують зусилля на загальну дестабілізацію ситуації в Україні. Для цього, зокрема, створюють окремі проросійські організації та проєкти.
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