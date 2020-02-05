Баканов назвал причину обысков у журналистов 1+1

Служба безопасности Украины провела обыски в офисе 1+1 и жилищах журналистов канала по делу о скандальной прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. Поэтому ни о каком давлении на СМИ или притеснении свободы слова речь не идет.

Об этом официально заявил глава СБУ Иван Баканов.

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Ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И идти не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства,

– отметил Баканов.

Он добавил, что следственные действия проходили в офисе телеканала по улице Куреневской, 18 и по другим адресам лиц, которых следователи проверяют в деле о прослушке Гончарука.

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Кроме журналистов, СБУ проверила и чиновников, которые могут быть причастны к записи разговора премьера.

Следственные действия по этому делу проводились относительно министров, представителей государственной власти и УГО. Отдельные чиновники с согласия прошли проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием,

– добавили в СБУ.

Также Баканов высказал мнение, что журналисты должны быть заинтересованы и способствовать расследованию скандала с главой правительства. Поэтому он призвал представителей "1+1" не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая дело о прослушивании Гончарука.

Что известно о прослушивании Гончарука?

15 января в сеть слили записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, главы Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова.

Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое").

СБУ расследует дело по факту незаконного использования специальных технических средств получения информации в помещениях Кабинета Министров, совершенных организованной группой.

Следователи установили, что к записи разговора главы правительства с чиновниками Кабмина, его монтажу и слитии в сеть могут быть причастны журналисты-расследователи одного из рейтинговых телевизионных каналов ("1+1").

Главное об обысках в офисе 1+1СБУ пришла с обыском в офис телеканала "1+1" вечером 5 февраля. Проверка проводилась в редакции программ "Деньги" и "Секретные материалы", журналисты которых якобы могут быть причастны к скандальной прослушке премьера Алексея Гончарука.



В частности, правоохранители обыскали и изъяли компьютеры журналистов Евгения Куксина и Дениса Данько. Кроме рабочих мест, следователи провели обыски и дома у медийщиков. Сами мужчины отвергают какую-либо причастность к делу о прослушке Гончарука.



Группа 1+1 медиа отмечает, что проверка может быть связана с их расследованиями и разоблачениями. В медиа также заявили, что считают нынешний обыск нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимое СМИ.