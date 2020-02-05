Баканов назвав причину обшуків у журналістів 1+1
Служба безпеки України провела обшуки в офісі 1+1 та помешканнях журналістів каналу у справі скандальної прослушки прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Тому про жоден тиск на ЗМІ або утиски свободи слова мова не йде.
Офіційну причину обшуків у журанлістів озвучив голова СБУ Іван Баканов.
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Про жоден тиск на журналістів телеканалу "1+1" або утиски свободи слова в Україні у даній ситуації мова не йде. І йти не може у принципі. Ми говоримо про неупереджене та всебічне розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування голови уряду,
– наголосив Баканов.
Він додав, що слідчі дії проходили в офісі телеканалу по вулиці Куренівській, 18 та за іншими адресами осіб, яких слідчі перевіряють у справі прослушки Гончарука.
Окрім того, Баканов висловив думку, що журналісти мають бути зацікавлені і сприяти розслідуванню скандалу з главою уряду. Тому він закликав представників "1+1" не спекулювати фактами та не маніпулювати суспільною думкою, висвітлюючи справу прослуховування прем'єра.
"Також слідчі дії у цій справі (прослушки Гончарука, – 24 канал) проводились щодо міністрів, представників державної влади та УДО. Окремі урядовці за згодою пройшли перевірку на детекторі брехні і всі без винятку поставились до цієї ситуації з розумінням", – додали в СБУ.
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