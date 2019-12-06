Баканов обсудил нормандскую встречу с американскими чиновниками

Баканов провел встречу с Тейлором и Кентом / фото: СБУ

Накануне встречи в нормандском формате глава Службы безопасности Украины Иван Баканов встретился с американскими чиновниками. В ходе встречи стороны обсудили подготовку и обменялись мнениями о предстоящей встрече в нормандском формате.