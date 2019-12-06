Баканов обсудил нормандскую встречу с американскими чиновниками
Накануне встречи в нормандском формате глава Службы безопасности Украины Иван Баканов встретился с американскими чиновниками. В ходе встречи стороны обсудили подготовку и обменялись мнениями о предстоящей встрече в нормандском формате.
Кроме того, на встрече обсуждался вопрос реформирования СБУ, сообщает пресс-служба Службы безопасности.
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Американскую сторону на встрече представляли:
- Джордж Кент – заместитель помощника государственного секретаря США;
- посол Уильям Тейлор – временный поверенный в делах США в Украине.
Руководство СБУ и представители США обменялись мнениями о встрече в нормандском формате
Украина активно готовится к предстоящей встрече в нормандском формате. Мы имеем четкую позицию для переговоров,
– заявил Иван Баканов.
Перед нормандским встречей Иван Баканов встретился с американскими чиновниками