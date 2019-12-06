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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Баканов обсудил нормандскую встречу с американскими чиновниками

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      Баканов провел встречу с Тейлором и Кентом / фото: СБУ

      Накануне встречи в нормандском формате глава Службы безопасности Украины Иван Баканов встретился с американскими чиновниками. В ходе встречи стороны обсудили подготовку и обменялись мнениями о предстоящей встрече в нормандском формате.

      Кроме того, на встрече обсуждался вопрос реформирования СБУ, сообщает пресс-служба Службы безопасности.

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      Американскую сторону на встрече представляли:

      • Джордж Кент – заместитель помощника государственного секретаря США;
      • посол Уильям Тейлор – временный поверенный в делах США в Украине.


      Руководство СБУ и представители США обменялись мнениями о встрече в нормандском формате

      Украина активно готовится к предстоящей встрече в нормандском формате. Мы имеем четкую позицию для переговоров,
      – заявил Иван Баканов.


      Перед нормандским встречей Иван Баканов встретился с американскими чиновниками

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Нормандская встреча 2019 Иван Баканов Служба безопасности Украины СБУ
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