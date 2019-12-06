Баканов обговорив нормандську зустріч з американськими чиновниками
Напередодні зустрічі у нормандському форматі голова Служби безпеки України Іван Баканов зустрівся з американськими чиновниками. У ході зустрічі сторони обговорили підготовку та обмінялися думками щодо майбутньої зустрічі у нормандському форматі.
Крім того, на зустрічі обговорювалося питання реформування СБУ, повідомляє пресслужба Служби безпеки.
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Американську сторону на зустрічі представляли:
- Джордж Кент – заступник помічника державного секретаря США;
- посол Вільям Тейлор – тимчасовий повірений у справах США в Україні.
Керівництво СБУ та представники США обмінялися думками щодо зустрічі у нормандському форматі
Україна активно готується до майбутньої зустрічі у нормандському форматі. Ми маємо чітку позицію для переговорів,
– заявив Іван Баканов.
Перед нормандською зустріччю Іван Баканов зустрівся з американськими чиновниками