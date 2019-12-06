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      Баканов обговорив нормандську зустріч з американськими чиновниками

      19 Читать новость на русском
      Баканов провів зустріч з Тейлором і Кентом / фото: СБУ

      Напередодні зустрічі у нормандському форматі голова Служби безпеки України Іван Баканов зустрівся з американськими чиновниками. У ході зустрічі сторони обговорили підготовку та обмінялися думками щодо майбутньої зустрічі у нормандському форматі.

      Крім того, на зустрічі обговорювалося питання реформування СБУ, повідомляє пресслужба Служби безпеки.

      До слова: Зустріч "нормандської четвірки" у Парижі: чого від неї очікують США

      Американську сторону на зустрічі представляли:

      • Джордж Кент – заступник помічника державного секретаря США;
      • посол Вільям Тейлор – тимчасовий повірений у справах США в Україні.


      Керівництво СБУ та представники США обмінялися думками щодо зустрічі у нормандському форматі

      Україна активно готується до майбутньої зустрічі у нормандському форматі. Ми маємо чітку позицію для переговорів,
      – заявив Іван Баканов.


      Перед нормандською зустріччю Іван Баканов зустрівся з американськими чиновниками

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини США СБУ Служба безпеки України Іван Баканов Нормандська зустріч 2019
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