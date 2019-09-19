Баканов представил нового главу СБУ Николаевщины: что о нем известно

У регионального управления Службы безопасности Украины в Николаевской области появился новый начальник. Им стал Виталий Герсак.

Его сегодня, 19 сентября, представил глава ведомства Иван Баканов.

Читайте также: Зеленский представил нового главу Днепропетровской ОГА: чем он известен

Виталий Герсак заявил, что ситуацию на Николаевщине довели до "тотальной коррупции", а криминальные элементы "захватили всю власть", но пообещал исправить эту ситуацию и оправдать ожидания николаевцев.

Также представили нового руководителя Николаевской областной государственной администрации – Александра Стадника.

Что известно о Виталии Герсаке? Он родился в городе Немиров Винницкой области в 1983 году. Карьеру в правоохранительных органах начал в 2003 году с работы в подразделениях Московского уголовного розыска.



В 2011 году Виталий Герсак занимал должность начальника сектора уголовного розыска Линейного отдела станции Киев-Пассажирский УМВД Украины. До этого, в 2010 году, он работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью ГУ УМВД в Киевской области. В конце 2011 года Виталию Герсаку присвоили звание майора.



После работы в органах МВД Виталий Герсак перешел на работу в Службу безопасности Украины, также служил в Службе внешней разведки.