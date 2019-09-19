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      Баканов представил нового главу СБУ Николаевщины: что о нем известно

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      Виталий Герсак
      Виталий Герсак / СВІДОК.info

      У регионального управления Службы безопасности Украины в Николаевской области появился новый начальник. Им стал Виталий Герсак.

      Его сегодня, 19 сентября, представил глава ведомства Иван Баканов.

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      Виталий Герсак заявил, что ситуацию на Николаевщине довели до "тотальной коррупции", а криминальные элементы "захватили всю власть", но пообещал исправить эту ситуацию и оправдать ожидания николаевцев.

      Также представили нового руководителя Николаевской областной государственной администрации – Александра Стадника.

      Что известно о Виталии Герсаке? Он родился в городе Немиров Винницкой области в 1983 году. Карьеру в правоохранительных органах начал в 2003 году с работы в подразделениях Московского уголовного розыска.

      В 2011 году Виталий Герсак занимал должность начальника сектора уголовного розыска Линейного отдела станции Киев-Пассажирский УМВД Украины. До этого, в 2010 году, он работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью ГУ УМВД в Киевской области. В конце 2011 года Виталию Герсаку присвоили звание майора.

      После работы в органах МВД Виталий Герсак перешел на работу в Службу безопасности Украины, также служил в Службе внешней разведки.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины СБУ Новости Николаева
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