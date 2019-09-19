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      Баканов представив нового голову СБУ Миколаївщини: що про нього відомо

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      Віталій Герсак
      Віталій Герсак / СВІДОК.info

      У регіонального управління Служби безпеки України в Миколаївській області з’явився новин начальник. Ним став Віталій Герсак.

      Його, сьогодні, 19 вересня представив голова відомства Іван Баканов.

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      Віталій Герсак заявив, що ситуацію на Миколаївщині довели до "тотальної корупції", а кримінальні елементи "захопили всю владу", але пообіцяв виправити цю ситуацію і виправдати очікування миколаївців.

      Також представили нового очільника Миколаївської обласної державної адміністрації  – Олександра Стадніка.

      Що відомо про Віталія Герсака? Він народився в місті Немирів Вінницької області в 1983 році. Кар'єру в правоохоронних органах розпочав у 2003 році з роботи в підрозділах Вінницького карного розшуку.

      В 2011 році Віталій Герсак займав посаду начальника сектора карного розшуку Лінійного відділу станції Київ-Пасажирський УМВС України.  До цього, в 2010 році, він працював в Управлінні по боротьбі з організованою злочинністю ГУ УМВС Київської області. В кінці 2011 року Віталію Герсаку присвоїли звання майора.

      Після роботи в органах МВС, Віталій Герсак перейшов на роботу в Службу безпеки України, також служив у Службі зовнішньої розвідки.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Миколаєва СБУ
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