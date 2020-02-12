Баканов рассказал о своем видении борьбы с контрабандой

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов выразил убеждение, что при нынешних условиях Украина может удачно противостоять контрабанде и нелегальному рынку сигарет. По его убеждению, для этого стоит ввести уголовную ответственность за контрабанду, а правоохранители должны совместно бороться с такими явлениями.

Во время координационного совещания призвал руководителей правоохранительных органов, налоговой и таможенной служб ввести совместные механизмы борьбы с контрабандой и нелегальным рынком табачных изделий, сообщает Служба безопасности Украины.

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Руководитель СБУ отметил, что объем нелегального рынка табака составляет 7% от общего, а только в 2019 году государственный бюджет недополучил из-за него 5 миллиардов гривен.

Иван Баканов также призвал усовершенствовать законодательство и усилить контроль в сфере розничной и оптовой торговли сигаретами, чтобы сделать невозможными неуплату налогов и нелегальный экспорт. Кроме того, Баканов предложил реализовать идею об электронной акцизной марке.

Говорится об автоматизации системы контроля за оборотом подакцизных товаров. Также следует ввести уголовную ответственность за контрабанду, чтобы пойманные преступники несли наказание, а не гуляли на свободе после уплаты штрафов,

– заявил глава Службы безопасности.

Кроме Баканова участие в совещании приняли представители целого ряда ключевых ведомств:

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр финансов Оксана Маркарова;

заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Паноиотиди;

глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов;

заместитель главы Государственной таможенной службы Роберт Зелди;

глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев;

генеральный директор ассоциации "Укртютюн" и представители бизнеса.

Совещание относительно борьбы с контрабандой и нелегальными сигаретами: смотрите фото