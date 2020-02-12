09:23
12 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ветеранский бейби-бум в России. Арифметическая истерика
      Вєсті Кремля
      21:09, 11 февраля
      Вести UA: Мощные нашептывания Ермака. "Ленинские" мысли Витренко
      Вєсті.UA
      19:54, 11 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020

      Баканов рассказал о своем видении борьбы с контрабандой

      67 Читати новину українською
      Баканов провел совещание относительно борьбы с контрабандой и нелегальными сигаретами / Фото: СБУ

      Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов выразил убеждение, что при нынешних условиях Украина может удачно противостоять контрабанде и нелегальному рынку сигарет. По его убеждению, для этого стоит ввести уголовную ответственность за контрабанду, а правоохранители должны совместно бороться с такими явлениями.

      Во время координационного совещания призвал руководителей правоохранительных органов, налоговой и таможенной служб ввести совместные механизмы борьбы с контрабандой и нелегальным рынком табачных изделий, сообщает Служба безопасности Украины.

      К слову: Нефедов планирует криминализировать контрабанду: что нужно знать

      Руководитель СБУ отметил, что объем нелегального рынка табака составляет 7% от общего, а только в 2019 году государственный бюджет недополучил из-за него 5 миллиардов гривен.

      Иван Баканов также призвал усовершенствовать законодательство и усилить контроль в сфере розничной и оптовой торговли сигаретами, чтобы сделать невозможными неуплату налогов и нелегальный экспорт. Кроме того, Баканов предложил реализовать идею об электронной акцизной марке.

      Говорится об автоматизации системы контроля за оборотом подакцизных товаров. Также следует ввести уголовную ответственность за контрабанду, чтобы пойманные преступники несли наказание, а не гуляли на свободе после уплаты штрафов,
      – заявил глава Службы безопасности.

      Кроме Баканова участие в совещании приняли представители целого ряда ключевых ведомств:

      • министр внутренних дел Арсен Аваков;
      • министр финансов Оксана Маркарова;
      • заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Паноиотиди;
      • глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов;
      • заместитель главы Государственной таможенной службы Роберт Зелди;
      • глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев;
      • генеральный директор ассоциации "Укртютюн" и представители бизнеса.

      Совещание относительно борьбы с контрабандой и нелегальными сигаретами: смотрите фото

       

      День Трех Святых: что нельзя делать в этот праздник
      сегодня
      435
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Законодательство Служба безопасности Украины СБУ Иван Баканов Налоги Контрабанда
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Что может измениться после увольнения Андрея Богдана?
      Дмитро Литвин 117
      сегодня , 08:02 Главные новости 11 февраля: настоящее увольнение Богдана, большое интервью Зеленского
      Ірина Кошанська 857
      сегодня , 06:40 К какому вероисповеданию относят себя украинцы: опрос
      1060
      10 февраля , 18:59 Скидки ко Дню Влюбленных от Concert.ua
      92
      11 февраля , 23:00 Богдан – на выход: что значит ротация в команде Зеленского
      Антон Голобородько 368
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук