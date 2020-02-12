Баканов розповів про своє бачення боротьби з контрабандою

Голова Служби безпеки України Іван Баканов висловив переконання, що за нинішніх умов Україна може вдало протистояти контрабанді та нелегальному ринку цигарок. На його переконання, для цього варто ввести кримінальну відповідальність за контрабанду, а правоохоронці мають спільно боротися з такими явищами.

Під час координаційної наради закликав керівників правоохоронних органів, податкової та митної служб запровадити спільні механізми боротьби з контрабандою та нелегальним ринком тютюнових виробів, повідомляє Служба безпеки України.

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Керівник СБУ зазначив, що обсяг нелегального ринку тютюну становить 7% від загального, а лише у 2019 році державний бюджет недоотримав через нього 5 мільярдів гривень.

Іван Баканов також закликав вдосконалити законодавство та посилити контроль у сфері роздрібної та оптової торгівлі цигарками, щоб зробити неможливими несплату податків і нелегальний експорт. Крім того, Баканов запропонував реалізувати ідею про електронну акцизну марку.

Мовиться про автоматизацію системи контролю за обігом підакцизних товарів. Також слід ввести кримінальну відповідальність за контрабанду, аби спіймані злочинці несли покарання, а не гуляли на свободі після сплати штрафів,

– заявив голова Служби безпеки.

Крім Баканова участь у нараді взяли представники цілої низки ключових відомств:

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;

міністр фінансів Оксана Маркарова;

заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Паноіотіді;

голова Державної податкової служби Сергій Верланов;

заступник голови Державної митної служби Роберт Зелді;

голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев;

генеральний директор асоціації «Укртютюн» та представники бізнесу.

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