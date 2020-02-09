Полювання на контрабанду: Нефьодов розповів, що має передбачати новий закон

Новий закон про криміналізацію контрабанди передбачає, що кримінальна відповідальність буде застосовуватися тільки до контрабанди у великих розмірах.

Наразі Митниця з Мін'юстом працюють над текстом законопроєкту. Про це розповів голова Державної митної служби Максим Нефьодов в інтерв'ю DT.UA.

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Нефьодов припустив, що в українських реаліях жорсткі заходи, прописані в законі, у реальності призведуть до гірших результатів.Він також зазначив, що кримінальна відповідальність буде застосовуватися лише до досить високого порогу контрабанди.

Якщо, наприклад, Range Rover везе 1600 пачок сигарет, то треба конфіскувати, оштрафувати, забрати Range Rover і на цьому зупинитися. А не засуджувати людину на п'ять років умовного терміну. Тільки у випадку, якщо везуть комерційну партію, наприклад на мільйон доларів, тут вже має бути кримінальне покарання,

– додав очільник митниці.

Він також зазначив, що один законопроєкт щодо криміналізації вже готовий – і на сьогодні за участю ЄС усуваються зауваження.

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