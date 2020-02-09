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      Полювання на контрабанду: Нефьодов розповів, що має передбачати новий закон

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      Нефьодов розповів, що має передбачати новий закон про контрабанду / Андрій Гудзенко/LIGA.net

      Новий закон про криміналізацію контрабанди передбачає, що кримінальна відповідальність буде застосовуватися тільки до контрабанди у великих розмірах.

      Наразі Митниця з Мін'юстом працюють над текстом законопроєкту. Про це розповів голова Державної митної служби Максим Нефьодов в інтерв'ю DT.UA.

      Знайте більше: На українських митницях запрацювали сканери для вантажівок: що зміниться

      Нефьодов припустив, що в українських реаліях жорсткі заходи, прописані в законі, у реальності призведуть до гірших результатів.Він також зазначив, що кримінальна відповідальність буде застосовуватися лише до досить високого порогу контрабанди.

      Якщо, наприклад, Range Rover везе 1600 пачок сигарет, то треба конфіскувати, оштрафувати, забрати Range Rover і на цьому зупинитися. А не засуджувати людину на п'ять років умовного терміну. Тільки у випадку, якщо везуть комерційну партію, наприклад на мільйон доларів, тут вже має бути кримінальне покарання,
      – додав очільник митниці.

      Він також зазначив, що один законопроєкт щодо криміналізації вже готовий – і на сьогодні за участю ЄС усуваються зауваження.

      Які ще зміни заплановані у Держмитниці на 2020 рік

      • перегляд системи управління ризиками;
      • відкриття системи бізнес-аналітики, яка дозволить слідкувати за роботою митниці;
      • запуск порталу відкритих даних та автоматичних сервісів для класифікації та інтеграції з базами інших країн;
      • відкриття знеособленої інформації щодо митної вартості товарів;
      • запровадження системи самостійного декларування транспортних засобів, а після цього й інших відносно простих товарів, які перевозять;
      • Держмитниця також працює з контейнерними лініями, які запускають міжнародну моніторингову систему. За допомогою технології блокчейн вона дозволить відстежувати рух кожного контейнеру по світу.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Максим Нефьодов Державна митна служба Законодавство
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