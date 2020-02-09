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      Охота на контрабанду: Нефедов рассказал, что должен предусматривать новый закон

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      Нефедов рассказал, что должен предусматривать новый закон о контрабанде / Андрей Гудзенко/LIGA.net

      Новый закон о криминализации контрабанды предусматривает, что уголовная ответственность будет применяться только к контрабанде в крупных размерах.

      Сейчас Таможня с Минюстом работают над текстом законопроекта. Об этом рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в интервью DT.UA.

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      Нефедов предположил, что в украинских реалиях жесткие меры, прописанные в законе, в реальности приведут к худшим результатам. Он также отметил, что уголовная ответственность будет применяться только к достаточно высокого порога контрабанде.

      Если, например, Range Rover везет 1 600 пачек сигарет, то нужно конфисковать, оштрафовать, забрать Range Rover и на этом остановиться. А не осуждать человека на пять лет условного срока. Только в случае, если везут коммерческую партию, например на миллион долларов, здесь уже должно быть уголовное наказание,
      – добавил глава таможни.

      Он также отметил, что один законопроект о криминализации уже готов – и на сегодня при участии ЕС устраняются замечания.

      Какие еще изменения запланированы в Гостаможне на 2020 год

      • пересмотр системы управления рисками;
      • открытие системы бизнес-аналитики, которая позволит следить за работой таможни;
      • запуск портала открытых данных и автоматических сервисов для классификации и интеграции с базами других стран;
      • открытие обезличенной информации о таможенной стоимости товаров;
      • внедрение системы самостоятельного декларирования транспортных средств, а после этого и других относительно простых товаров, которые перевозят;
      • Гостаможня также работает с контейнерными линиями, которые запускают международную мониторинговую систему. С помощью технологии блокчейн, она позволит отслеживать движение каждого контейнера по миру.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Государственная таможенная служба Максим Нефедов Новости политики Законодательство
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