Охота на контрабанду: Нефедов рассказал, что должен предусматривать новый закон

Новый закон о криминализации контрабанды предусматривает, что уголовная ответственность будет применяться только к контрабанде в крупных размерах.

Сейчас Таможня с Минюстом работают над текстом законопроекта. Об этом рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в интервью DT.UA.

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Нефедов предположил, что в украинских реалиях жесткие меры, прописанные в законе, в реальности приведут к худшим результатам. Он также отметил, что уголовная ответственность будет применяться только к достаточно высокого порога контрабанде.

Если, например, Range Rover везет 1 600 пачек сигарет, то нужно конфисковать, оштрафовать, забрать Range Rover и на этом остановиться. А не осуждать человека на пять лет условного срока. Только в случае, если везут коммерческую партию, например на миллион долларов, здесь уже должно быть уголовное наказание,

– добавил глава таможни.

Он также отметил, что один законопроект о криминализации уже готов – и на сегодня при участии ЕС устраняются замечания.

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