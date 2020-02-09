Охота на контрабанду: Нефедов рассказал, что должен предусматривать новый закон
Новый закон о криминализации контрабанды предусматривает, что уголовная ответственность будет применяться только к контрабанде в крупных размерах.
Сейчас Таможня с Минюстом работают над текстом законопроекта. Об этом рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в интервью DT.UA.
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Нефедов предположил, что в украинских реалиях жесткие меры, прописанные в законе, в реальности приведут к худшим результатам. Он также отметил, что уголовная ответственность будет применяться только к достаточно высокого порога контрабанде.
Если, например, Range Rover везет 1 600 пачек сигарет, то нужно конфисковать, оштрафовать, забрать Range Rover и на этом остановиться. А не осуждать человека на пять лет условного срока. Только в случае, если везут коммерческую партию, например на миллион долларов, здесь уже должно быть уголовное наказание,
– добавил глава таможни.
Он также отметил, что один законопроект о криминализации уже готов – и на сегодня при участии ЕС устраняются замечания.
Какие еще изменения запланированы в Гостаможне на 2020 год
- пересмотр системы управления рисками;
- открытие системы бизнес-аналитики, которая позволит следить за работой таможни;
- запуск портала открытых данных и автоматических сервисов для классификации и интеграции с базами других стран;
- открытие обезличенной информации о таможенной стоимости товаров;
- внедрение системы самостоятельного декларирования транспортных средств, а после этого и других относительно простых товаров, которые перевозят;
- Гостаможня также работает с контейнерными линиями, которые запускают международную мониторинговую систему. С помощью технологии блокчейн, она позволит отслеживать движение каждого контейнера по миру.