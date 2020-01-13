На украинских таможнях заработали сканеры для грузовиков: что изменится
На пунктах пропуска заработали сканеры для грузовиков. В правительстве ожидают сокращения времени на проверку груза до 10 минут.
Сканеры автоматически отправляют данные в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.
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По его словам, сканирование происходит без участия сотрудников таможни. Он отметил, что на пункте пропуска "Чоп" осмотр груза сократился до 7 минут вместо 3-4 часов.
Гончарук подчеркнул, что эффективная и бесперебойная работа сканеров на таможне будет означать существенные увеличения поступлений в госбюджет.
На каких пунктках пропуска уже работают сканеры:
- Ягодине,
- Краковце,
- Раве-Русской,
- Шегинях,
- Ужгороде,
- Чопе,
- Порубному.
25 октября правительство поручило таможне запустить стационарные сканеры на таможенных пунктах. Как обнаружили чиновники, эти сканеры таможни закупили и установили, однако их не используют из-за бюрократических препятствий, которые не дают возможности запустить сканеры.
Какие изменения запланированы в Гостаможне на 2020 год
- пересмотр системы управления рисками;
- открытие системы бизнес-аналитики, которая позволит следить за работой таможни;
- запуск портала открытых данных и автоматических сервисов для классификации и интеграции с базами других стран;
- открытие обезличенной информации о таможенной стоимости товаров;
- внедрение системы самостоятельного декларирования транспортных средств, а после этого и других относительно простых товаров, которые перевозят;
- Гостаможня также работает с контейнерными линиями, которые запускают международную мониторинговую систему. С помощью технологии блокчейн она позволит отслеживать движение каждого контейнера по миру.