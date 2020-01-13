На украинских таможнях заработали сканеры для грузовиков: что изменится

На пунктах пропуска заработали сканеры для грузовиков. В правительстве ожидают сокращения времени на проверку груза до 10 минут.

Сканеры автоматически отправляют данные в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

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По его словам, сканирование происходит без участия сотрудников таможни. Он отметил, что на пункте пропуска "Чоп" осмотр груза сократился до 7 минут вместо 3-4 часов.

Гончарук подчеркнул, что эффективная и бесперебойная работа сканеров на таможне будет означать существенные увеличения поступлений в госбюджет.

На каких пунктках пропуска уже работают сканеры:

Ягодине,

Краковце,

Раве-Русской,

Шегинях,

Ужгороде,

Чопе,

Порубному.

​25 октября правительство поручило таможне запустить стационарные сканеры на таможенных пунктах. Как обнаружили чиновники, эти сканеры таможни закупили и установили, однако их не используют из-за бюрократических препятствий, которые не дают возможности запустить сканеры.

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