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      На украинских таможнях заработали сканеры для грузовиков: что изменится

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      Сканеры для проверки груза появились на украинских таможнях / Правительственный портал

      На пунктах пропуска заработали сканеры для грузовиков. В правительстве ожидают сокращения времени на проверку груза до 10 минут.

      Сканеры автоматически отправляют данные в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

      Актуально: Таможня в смартфоне: в Украине заработает приложение "e-Borders"

      По его словам, сканирование происходит без участия сотрудников таможни. Он отметил, что на пункте пропуска "Чоп" осмотр груза сократился до 7 минут вместо 3-4 часов.

      Гончарук подчеркнул, что эффективная и бесперебойная работа сканеров на таможне будет означать существенные увеличения поступлений в госбюджет.

      На каких пунктках пропуска уже работают сканеры:

      • Ягодине,
      • Краковце,
      • Раве-Русской,
      • Шегинях,
      • Ужгороде,
      • Чопе,
      • Порубному.

       

      ​25 октября правительство поручило таможне запустить стационарные сканеры на таможенных пунктах. Как обнаружили чиновники, эти сканеры таможни закупили и установили, однако их не используют из-за бюрократических препятствий, которые не дают возможности запустить сканеры.

      Какие изменения запланированы в Гостаможне на 2020 год

      • пересмотр системы управления рисками;
      • открытие системы бизнес-аналитики, которая позволит следить за работой таможни;
      • запуск портала открытых данных и автоматических сервисов для классификации и интеграции с базами других стран;
      • открытие обезличенной информации о таможенной стоимости товаров;
      • внедрение системы самостоятельного декларирования транспортных средств, а после этого и других относительно простых товаров, которые перевозят;
      • Гостаможня также работает с контейнерными линиями, которые запускают международную мониторинговую систему. С помощью технологии блокчейн она позволит отслеживать движение каждого контейнера по миру.
      Когда колядуют, щедруют и посевают
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Госпогранслужба Максим Нефедов Государственная таможенная служба
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