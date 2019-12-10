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      Таможня в смартфоне: в Украине заработает приложение "e-Borders"

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      В гостаможне анонсировали запуск приложения "e-Borders" / rubryka.com

      В Государственной таможенной службе планируют запустить мобильное приложение "e-Borders". Он позволит через смартфон получать все сервисы от таможни, а также следить за ситуацией на границе онлайн.

      Приложение планируют запустить уже в 2020 году, сообщил глава гостаможни Максим Нефедов, пишет Громадське.

      Читайте также: Здесь как на войне, проявляются все скрытые качества, – Нефедов о сопротивлении таможенной реформе

      Приложение позволит каждому человеку не только понимать, что реально происходит на границе, но и получать в режиме онлайн те сервисы, которые должно оказывать государство для тех, кто хочет пересекать границу,
      – отметил Нефедов.

      По его словам, цифровая трансформация на таможне является одним из приоритетов. В 2020 году государство потратит 480 миллионов гривен на развитие инфраструктуры таможен.

      Какие изменения запланированы у Гостаможни

      • пересмотр системы управления рисками;
      • открытие системы бизнес-аналитики, которая позволит следить за работой таможни;
      • запуск портала открытых данных и автоматических сервисов для классификации и интеграции с базами других стран;
      • открытие обезличенной информации о таможенной стоимости товаров;
      • внедрение системы самостоятельного декларирования транспортных средств, а после этого и других относительно простых товаров, которые перевозят;
      • гостаможня также работает с контейнерными линиями, которые запускают международную мониторинговую систему. С помощью технологии блокчейн она позволит отслеживать движение каждого контейнера по миру.

      История создания Новой таможни

      • В конце 2018 года правительство решило реорганизовать Государственную фискальную службу, разделив ее на налоговую и таможенную службы.
      • Весной 2019 году Кабмин объявил конкурс на должности глав двух новых служб, по результатам которого Максим Нефедов стал председателем Государственной таможенной службы.
      • Летом Государственная таможенная служба создана как отдельное юридическое лицо, которое не подчиняется Государственной фискальной службе.
      • Осенью Кабмин утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины и завершил регистрацию всех региональных таможен. Их количество уменьшилось с 26 до 16.
      • 8 декабря в Украине заработала Государственная таможенная служба, которой передали полномочия Государственной фискальной службы.
      • Председатель ДМС Нефедов уже анонсировал увольнение пяти сотен наиболее одиозных сотрудников таможни.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Интернет Информационные технологии Максим Нефедов Государственная таможенная служба
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