Таможня в смартфоне: в Украине заработает приложение "e-Borders"

В Государственной таможенной службе планируют запустить мобильное приложение "e-Borders". Он позволит через смартфон получать все сервисы от таможни, а также следить за ситуацией на границе онлайн.

Приложение планируют запустить уже в 2020 году, сообщил глава гостаможни Максим Нефедов, пишет Громадське.

Читайте также: Здесь как на войне, проявляются все скрытые качества, – Нефедов о сопротивлении таможенной реформе

Приложение позволит каждому человеку не только понимать, что реально происходит на границе, но и получать в режиме онлайн те сервисы, которые должно оказывать государство для тех, кто хочет пересекать границу,

– отметил Нефедов.

По его словам, цифровая трансформация на таможне является одним из приоритетов. В 2020 году государство потратит 480 миллионов гривен на развитие инфраструктуры таможен.

Какие изменения запланированы у Гостаможни

пересмотр системы управления рисками;

открытие системы бизнес-аналитики, которая позволит следить за работой таможни;

запуск портала открытых данных и автоматических сервисов для классификации и интеграции с базами других стран;

открытие обезличенной информации о таможенной стоимости товаров;

внедрение системы самостоятельного декларирования транспортных средств, а после этого и других относительно простых товаров, которые перевозят;

гостаможня также работает с контейнерными линиями, которые запускают международную мониторинговую систему. С помощью технологии блокчейн она позволит отслеживать движение каждого контейнера по миру.

История создания Новой таможни