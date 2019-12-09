Прошел первый день работы Новой таможни: что изменилось

Правительство Гончарука назначало запуск работы Новой таможни на 4 декабря. Однако фактически запустили ее в выходной день – воскресенье, 8 декабря. Так сделали, чтобы минимизировать возможные проблемы на старте работы.

Новая таможня взяла на себя таможенные полномочия Государственной фискальной службы. Об этом рассказала пресс-служба новой государственной структуры в фейсбуке.

Напомним: Старт работы новой таможни: украинцев предупредили о возможных трудностях

Вместе с тем глава ГТС Максим Нефедов отмечал, что "одномоментное отключение одной крупной структуры и запуск другой является вызовом", и в первые дни работы этой структуры возможны некоторые несогласованности.

Зачем создали Новую таможню

Одна из центральных задач Новой таможни – выявлять нарушения таможенного законодательства, изымать товары, ввозимые с нарушением закона и с неустановленным владельцем, а затем эффективно и прозрачно продавать изъятое имущество.

Вырученные за это имущество деньги пойдут в государственный бюджет.

Заметим, премьер Алексей Гончарук заявлял, что с начала 2019 на складах таможни собралось товаров примерно на 840 миллионов гривен, и эти товары никому не принадлежат.

От большинства имущества, которое илежит на складах таможни, владельцы добровольно отказались в пользу государства.

Цель создания Новой таможни: она должна помочь остановить контрабанду и полностью изменить таможенную отрасль.

Что уже изменилось

Количество региональных таможен уменьшили с 26 до 16 которые будут подчиняться одному юридическому лицу.

Кроме этого, нужно выделить следующее:

Таможенные полномочия перешли от Государственной фискальной службы Государственной таможенной службы.

Государственная таможенная служба будет руководить таможенными платежами.

Кабмин утвердил порядок реализации изъятого имущества на таможенных аукционах через ProZorro.

Это изменение уравняет всех участников торгов и упростит обращение залежалых товаров со складов таможни.

После введения Новой таможни через ProZorro будут продавать:

Товары, за которыми владелец не обратился до истечения сроков хранение;

Товары, обнаруженные во время таможенного контроля, владелец которых неизвестен;

Товары, владелец которых отказался от них в пользу государства;

Товары, которые быстро портятся или имеют ограниченный срок хранения.

Создание Новой таможни: предыстория