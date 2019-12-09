02:20
9 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:13, 7 декабря
      Вєсті.UA
      18:12, 7 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Прошел первый день работы Новой таможни: что изменилось

      21 Читати новину українською
      8 декабря стартовала Новая таможня / uprom.info

      Правительство Гончарука назначало запуск работы Новой таможни на 4 декабря. Однако фактически запустили ее в выходной день – воскресенье, 8 декабря. Так сделали, чтобы минимизировать возможные проблемы на старте работы.

      Новая таможня взяла на себя таможенные полномочия Государственной фискальной службы. Об этом рассказала пресс-служба новой государственной структуры в фейсбуке.

      Напомним: Старт работы новой таможни: украинцев предупредили о возможных трудностях

      Вместе с тем глава ГТС Максим Нефедов отмечал, что "одномоментное отключение одной крупной структуры и запуск другой является вызовом", и в первые дни работы этой структуры возможны некоторые несогласованности.

      Зачем создали Новую таможню

      Одна из центральных задач Новой таможни – выявлять нарушения таможенного законодательства, изымать товары, ввозимые с нарушением закона и с неустановленным владельцем, а затем эффективно и прозрачно продавать изъятое имущество.

      • Вырученные за это имущество деньги пойдут в государственный бюджет.

      Заметим, премьер Алексей Гончарук заявлял, что с начала 2019 на складах таможни собралось товаров примерно на 840 миллионов гривен, и эти товары никому не принадлежат.

      • От большинства имущества, которое илежит на складах таможни, владельцы добровольно отказались в пользу государства.

      Цель создания Новой таможни: она должна помочь остановить контрабанду и полностью изменить таможенную отрасль.

      Что уже изменилось

      Количество региональных таможен уменьшили с 26 до 16 которые будут подчиняться одному юридическому лицу.

      Кроме этого, нужно выделить следующее:

      • Таможенные полномочия перешли от Государственной фискальной службы Государственной таможенной службы.
      • Государственная таможенная служба будет руководить таможенными платежами.
      • Кабмин утвердил порядок реализации изъятого имущества на таможенных аукционах через ProZorro.

      Это изменение уравняет всех участников торгов и упростит обращение залежалых товаров со складов таможни.

      После введения Новой таможни через ProZorro будут продавать:

      • Товары, за которыми владелец не обратился до истечения сроков хранение;
      • Товары, обнаруженные во время таможенного контроля, владелец которых неизвестен;
      • Товары, владелец которых отказался от них в пользу государства;
      • Товары, которые быстро портятся или имеют ограниченный срок хранения.

      Создание Новой таможни: предыстория

      • В конце 2018 правительство решило реорганизовать Государственную фискальную службу, поделив ее на налоговую и таможенную службы.
      • Весной 2019 году Кабмин объявил конкурс на должности глав двух новых служб, по результатам которого Максим Нефедов стал главой Государственной таможенной службы.
      • Летом Государственная таможенная служба создана как отдельное юридическое лицо, которое не подчиняется Государственной фискальной службе.
      • Осенью Кабмин утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины и завершил регистрацию всех региональных таможен.
      • Председатель ГТС Нефедов уже анонсировал увольнение пяти сотен наиболее одиозных сотрудников таможни.
      "Варта на Банковой": под Офисом Президента проходит митинг – фото, видео
      8 декабря
      3500
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Государственная таможенная служба Максим Нефедов Пошлина
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      8 декабря , 22:22 Главные новости 8 декабря: митинги перед "Нормандией" и смерть героя Волынца
      Ірина Вихрущ 276
      8 декабря , 22:00 Тиск Росії на Україну, козирі Зеленського перед Путіним та скандальна редакторка: блоги тижня
      Блоги тижня 1290
      8 декабря , 19:30 "Слуги народа" о третьем Майдане и что не так с падением курса доллара – видео недели
      Северин Трач 934
      8 декабря , 19:00 Уб'ють вас усіх, – Забужко про смерть активіста Мирошниченка та боротьбу за українську мову
      Блог Соцмережі 4350
      8 декабря , 16:00 Світові метрополії, які збідніли та втратили своє значення. Частина друга
      Борис Немировський 1499
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук