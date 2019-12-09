Прошел первый день работы Новой таможни: что изменилось
Правительство Гончарука назначало запуск работы Новой таможни на 4 декабря. Однако фактически запустили ее в выходной день – воскресенье, 8 декабря. Так сделали, чтобы минимизировать возможные проблемы на старте работы.
Новая таможня взяла на себя таможенные полномочия Государственной фискальной службы. Об этом рассказала пресс-служба новой государственной структуры в фейсбуке.
Напомним: Старт работы новой таможни: украинцев предупредили о возможных трудностях
Вместе с тем глава ГТС Максим Нефедов отмечал, что "одномоментное отключение одной крупной структуры и запуск другой является вызовом", и в первые дни работы этой структуры возможны некоторые несогласованности.
Зачем создали Новую таможню
Одна из центральных задач Новой таможни – выявлять нарушения таможенного законодательства, изымать товары, ввозимые с нарушением закона и с неустановленным владельцем, а затем эффективно и прозрачно продавать изъятое имущество.
- Вырученные за это имущество деньги пойдут в государственный бюджет.
Заметим, премьер Алексей Гончарук заявлял, что с начала 2019 на складах таможни собралось товаров примерно на 840 миллионов гривен, и эти товары никому не принадлежат.
- От большинства имущества, которое илежит на складах таможни, владельцы добровольно отказались в пользу государства.
Цель создания Новой таможни: она должна помочь остановить контрабанду и полностью изменить таможенную отрасль.
Что уже изменилось
Количество региональных таможен уменьшили с 26 до 16 которые будут подчиняться одному юридическому лицу.
Кроме этого, нужно выделить следующее:
- Таможенные полномочия перешли от Государственной фискальной службы Государственной таможенной службы.
- Государственная таможенная служба будет руководить таможенными платежами.
- Кабмин утвердил порядок реализации изъятого имущества на таможенных аукционах через ProZorro.
Это изменение уравняет всех участников торгов и упростит обращение залежалых товаров со складов таможни.
После введения Новой таможни через ProZorro будут продавать:
- Товары, за которыми владелец не обратился до истечения сроков хранение;
- Товары, обнаруженные во время таможенного контроля, владелец которых неизвестен;
- Товары, владелец которых отказался от них в пользу государства;
- Товары, которые быстро портятся или имеют ограниченный срок хранения.
Создание Новой таможни: предыстория
- В конце 2018 правительство решило реорганизовать Государственную фискальную службу, поделив ее на налоговую и таможенную службы.
- Весной 2019 году Кабмин объявил конкурс на должности глав двух новых служб, по результатам которого Максим Нефедов стал главой Государственной таможенной службы.
- Летом Государственная таможенная служба создана как отдельное юридическое лицо, которое не подчиняется Государственной фискальной службе.
- Осенью Кабмин утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины и завершил регистрацию всех региональных таможен.
- Председатель ГТС Нефедов уже анонсировал увольнение пяти сотен наиболее одиозных сотрудников таможни.