10:12
6 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      22:50, 5 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Старт работы новой таможни: украинцев предупредили о возможных трудностях

      42 Читати новину українською
      Новая таможня заработает 8 декабря / Иллюстративное фото

      Новая таможня начнет свою работу уже в воскресенье, 8 декабря. Однако из-за изменений на украинцев ожидают некоторые нюансы в работе соответствующих органов.

      Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни в фейсбуке. Там обращают внимание: выполнение таможенных формальностей новой структурой начнется с 0:00 воскресенья, 8 декабря.

      Как проводили таможенную реформу: Здесь как на войне, проявляются все скрытые качества, – Нефедов о сопротивлении таможенной реформе

      В связи с этим рекомендуем по возможности воздержаться от представления таможням ГФС таможенных деклараций, оформление которых может быть не завершено до конца суток 7 декабря 2019 года,
      – говорится в сообщении.

      Также таможенники предупреждают об изменении электронных адресов подразделений таможенного оформления.

      Новая таможня не исключает вероятности ошибок в единой автоматизированной информационной системе Гостаможслужбы, в том числе по принятию и адресации электронных таможенных деклараций.

      Украинцев также просят учесть появление нового классификатора мест таможенного оформления и изменение банковских реквизитов для оплаты за таможенное оформление товаров.

      Несмотря на многочисленные предупреждения, на таможне проблем после 8 декабря не ожидают. Там заранее просят извинения за возможные осложнения.

      Что известно о создании новой таможни:

      • В конце 2018 года правительство приняло решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины, поделив ее на государственные налоговую и таможенную службы.
      • В марте 2019 года Кабмин объявил конкурс на должности глав двух новых служб. В финальном этапе победил Максим Нефедов, правительство назначило его председателем Государственной таможенной службы.
      • В июле Госрегистратор выдал разрешение на создание новой Государственной таможенной службы как юридического лица. С тех пор она не подчиняется Государственной фискальной службе.
      • В начале октября Кабмин утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен с 26 до 16. В ноябре в Гостаможне завершилась регистрация всех региональных таможен.
      • Нефедов анонсировал увольнение 500 наиболее одиозных сотрудников таможни. Их переведут в новую структуру. Сокращение структур – не только экономия и отладка процессов, но и "тактическое решение обновить руководящий состав".
      Как отличить бронхит от пневмонии: симптомы и лечение
      сегодня
      31245
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственная фискальная служба Государственная таможенная служба
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:10 Зеленский и другие политики поздравили военных с Днем ВСУ
      Ірина Кошанська
      сегодня , 08:40 Пожар в Одессе: какой урок нужно извлечь из этой трагедии
      Блог Соцмережі 332
      сегодня , 08:10 День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      Євгенія Мазур 3651
      сегодня , 07:15 Инвестиция в безопасность? Зачем Рада приняла новое постановление насчет курса Украины в НАТО
      Світлана Попова 339
      сегодня , 07:06 Как теперь банки взимают долги по кредитам без решения суда
      Ірина Поліщук 568
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук