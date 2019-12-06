Старт работы новой таможни: украинцев предупредили о возможных трудностях

Новая таможня начнет свою работу уже в воскресенье, 8 декабря. Однако из-за изменений на украинцев ожидают некоторые нюансы в работе соответствующих органов.

Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни в фейсбуке. Там обращают внимание: выполнение таможенных формальностей новой структурой начнется с 0:00 воскресенья, 8 декабря.

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В связи с этим рекомендуем по возможности воздержаться от представления таможням ГФС таможенных деклараций, оформление которых может быть не завершено до конца суток 7 декабря 2019 года,

– говорится в сообщении.

Также таможенники предупреждают об изменении электронных адресов подразделений таможенного оформления.

Новая таможня не исключает вероятности ошибок в единой автоматизированной информационной системе Гостаможслужбы, в том числе по принятию и адресации электронных таможенных деклараций.

Украинцев также просят учесть появление нового классификатора мест таможенного оформления и изменение банковских реквизитов для оплаты за таможенное оформление товаров.

Несмотря на многочисленные предупреждения, на таможне проблем после 8 декабря не ожидают. Там заранее просят извинения за возможные осложнения.

Что известно о создании новой таможни: