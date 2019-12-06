Старт работы новой таможни: украинцев предупредили о возможных трудностях
Новая таможня начнет свою работу уже в воскресенье, 8 декабря. Однако из-за изменений на украинцев ожидают некоторые нюансы в работе соответствующих органов.
Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни в фейсбуке. Там обращают внимание: выполнение таможенных формальностей новой структурой начнется с 0:00 воскресенья, 8 декабря.
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В связи с этим рекомендуем по возможности воздержаться от представления таможням ГФС таможенных деклараций, оформление которых может быть не завершено до конца суток 7 декабря 2019 года,
– говорится в сообщении.
Также таможенники предупреждают об изменении электронных адресов подразделений таможенного оформления.
Новая таможня не исключает вероятности ошибок в единой автоматизированной информационной системе Гостаможслужбы, в том числе по принятию и адресации электронных таможенных деклараций.
Украинцев также просят учесть появление нового классификатора мест таможенного оформления и изменение банковских реквизитов для оплаты за таможенное оформление товаров.
Несмотря на многочисленные предупреждения, на таможне проблем после 8 декабря не ожидают. Там заранее просят извинения за возможные осложнения.
Что известно о создании новой таможни:
- В конце 2018 года правительство приняло решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины, поделив ее на государственные налоговую и таможенную службы.
- В марте 2019 года Кабмин объявил конкурс на должности глав двух новых служб. В финальном этапе победил Максим Нефедов, правительство назначило его председателем Государственной таможенной службы.
- В июле Госрегистратор выдал разрешение на создание новой Государственной таможенной службы как юридического лица. С тех пор она не подчиняется Государственной фискальной службе.
- В начале октября Кабмин утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен с 26 до 16. В ноябре в Гостаможне завершилась регистрация всех региональных таможен.
- Нефедов анонсировал увольнение 500 наиболее одиозных сотрудников таможни. Их переведут в новую структуру. Сокращение структур – не только экономия и отладка процессов, но и "тактическое решение обновить руководящий состав".