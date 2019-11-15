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      В Украине зарегистрировали все региональные таможни: когда они заработают

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      Максим Нефедов сообщил о регистрации 16 региональных таможен
      Максим Нефедов сообщил о регистрации 16 региональных таможен / liga.net

      В Государственной таможенной службе завершилась регистрация всех региональных таможен. На должности председателей назначили временно исполняющих обязанности. Ожидается, что в начале декабря 2019 года на таможнях полноценно восстановится работа.

      Теперь новая региональная структура гостаможни состоит из 16 региональных таможен вместо 26. Однако и такая структура является временной, заявил в фейсбуке глава гостаможни Максим Нефедов.

      К теме: Нефедов сказал, когда состоится конкурс на должности в таможне

      В следующем году останется лишь одна, но для этого нужно принять изменения в законе, которые уже в парламенте,
      – отметил Нефедов.

      По его словам, на должности глав региональных таможен назначили временно исполняющих обязанности, которые раньше работали на таможне. Уже в декабре объявят конкурс на постоянных руководителей и заместителей.

      Что известно о Государственной таможенной службе?
      В конце 2018 года правительство приняло решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины, поделив ее на государственные налоговую и таможенную службы.

      В марте 2019 года Кабмин объявил конкурс на должности глав двух новых служб. В финальном этапе победил Максим Нефедов, правительство назначил его председателем Государственной таможенной службы.

      В июле Госрегистратор выдал разрешение на создание новой Государственной таможенной службы как юридического лица. С тех пор она не подчиняется Государственной фискальной службе.

      В начале октября Кабмин утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен с 26 до 16.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Государственная таможенная служба Максим Нефедов
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