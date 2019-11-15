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      В Україні зареєстрували всі регіональні митниці: коли вони запрацюють

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      Максим Нефьодов повідомив про реєстрацію 16 регіональних митниць / liga.net

      У Державній митній службі завершилася реєстрація всіх регіональних митниць. На посади голів призначили тимчасових виконувачів обов'язків. Очікується, що на початку грудня 2019 року на митницях повноцінно відновиться робота.

      Тепер нова регіональна структура держмитниці складається з 16 регіональних митниць замість 26. Проте і така структура є тимчасовою, заявив у фейсбуці голова держмитниці Максим Нефьодов.

      До теми: Нефьодов сказав, коли відбудеться конкурс на посади в митниці

      Наступного року залишиться лише одна, але для цього потрібно прийняти зміни до закону, які вже в парламенті,
      – зазначив Нефьодов.

      За його словами, на посади голів регіональних митниць призначили тимчасових виконувачів обов'язків, які раніше працювали на митниці. Вже у грудні оголосять конкурс на постійних керівників та заступників.

      Що відомо про Державну митну службу?Наприкінці 2018 року уряд прийняв рішення реорганізувати Державну фіскальну службу України, поділивши її на державні податкову та митну служби. 

      У березні 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посади голів двох нових служб. У фінальному етапі переміг Максим Нефьодов, уряд призначив його головою Державної митної служби.  

      У липні Держреєстратор видав дозвіл на створення нової Державної митної служби як юридичної особи. З того часу вона не підпорядковується Державній фіскальній службі.

      На початку жовтня Кабмін затвердив регіональну структуру Державної митної служби України, скоротивши кількість митниць з 26 до 16.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Максим Нефьодов Державна митна служба
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