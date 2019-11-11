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      Нефьодов сказав, коли відбудеться конкурс на посади в митниці

      692 Читать новость на русском
      Максим Нефьодов
      Максим Нефьодов / Українська правда

      Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що хоче провести максимальну ротацію і знайти внутрішній кадровий потенціал. А тому у грудні 2019 планує провести перші конкурси на вакантні посади в митниці.

      Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу та пояснив: "Конкурс в Держмитслужбу  можна фізично розпочати згідно з законодавством лише тоді, коли ми розпочнемо роботу (Президент дав доручення запустити ДМТ з 1 грудня 2019 року, – 24 канал). Тому зараз моє завдання провести максимальну ротацію і знайти внутрішній кадровий потенціал".

      До слова: Услід за прокурорами переатестацію пройдуть митники: коли і для чого

      "Він (кадровий потенціал, – 24 канал) є в кожному державному органі. Я завжди був категоричним противником загальної популістської ідеї, що всі державні службовці є погані. Якась частина, можливо, погана. І ще раз кажу, вони категорично не мають пройти в нову Держмитслужбу якби вони не намагалися чинити спротив, саботаж або поливати мене "чорним" піаром. Цього не станеться", – сказав Нефьодов. 

      За його словами, що є також друга частина – це люди, на яких тримається ця система, і які добре виконують свою роботу.

      Моє завдання знайти таких людей, які розумітимуть нові правила гри, що вони працюватимуть чесно і після цього знайти їм місце в новій Держмитслужбі. Звичайно, побудувавши систему контролю, побудувавши систему розподілу відповідальності, коли я можу отримувати зворотний зв'язок і якщо хтось з цих людей не виправдовує довіри, то ми зможемо швидко приймати якісь відповідні кадрові рішення і їх змінювати,
      – пояснив голова ДМС.

      Він сказав, що після початку ДМС оголосить конкурси на посади в митницю, зокрема, на голів митниці. Також пояснив: "Ми надіємось на випускників митної академії, надіємось, що зможемо залучити митних брокерів, людей зі зовнішніх економічних відділів з різних приватних компаній. Більший вибір є в підтримуючому персоналі – юристи, ейчари, бухгалтері і так далі. Адже ми можемо дивитись на інші правоохоронні органи та на приватний сектор, бо ця робота значно уніфікованіша. Якщо на митника треба вчитись, то, умовно, робота бухгалтера що в Держмитслужбі, що у великій приватній компанії все ж достатньо подібні".

      Як в Україні з'явилася Державна митна служба?

      – 18 грудня 2018 року Кабмін ухвалив Рішення про розподіл ДФС на митну і податкову служби.

      – 6 березня 2019 року було затверджено відповідне положення, яким було розділено ДФС на дві окремі структури.

      –  20 березня 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посади голів двох нових служб. Після перемоги у фінальному етапі конкурсу КабМін призначив на посаду голови Державної митної служби Максима Нефьодова. Таке рішення ухвалили під час засідання уряду 5 липня.

      –  16 липня Держреєстратор видав дозвіл на створення нової Державної митної служби як юридичної особи. Вона не підпорядковуватиметься Державній фіскальній службі.

      Повне інтерв'ю з очільником митниці читайте вже незабаром!

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Державна митна служба Максим Нефьодов
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