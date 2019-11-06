Услід за прокурорами переатестацію пройдуть митники: коли і для чого

У 2020 році в Україні відбудеться переатестація працівників Державної митної служби. Така атестація майбутніх інспекторів митниць стане дуже важливою частиною у запуску нової митниці.

Крім того, працівники, які пройдуть переатестацію, отримають підвищення зарплат, розповів голова ДМС Максим Нефьодов під час свого брифінгу у Кабінеті Міністрів.

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Переатестація нових митників запланована на 2020 рік. Метою є проведення такої переатестації, за результатами якої той, хто пройде, той і укладе контракт та отримуватиме більші кошти. Які це будуть кошти, казати це до ухвалення бюджету – безвідповідально,

– розповів голова митниці.

Водночас, наголосив він, переатестація майбутніх інспекторів митниць стане дуже важливим етапом у запуску нової митниці. Сам очільник ДМС зазначив, що певна частина частина працівників митниці не варті того, аби продовжувати свою роботу.

"Ми не хочемо просто взяти і автоматично перевести майже 11 тисяч співробітників ДФС з митного напрямку в нову Держмитслужбу. Ми використовуємо етап переатестації, аби виявити найбільш одіозних співробітників. Умовно, зараз я уявляю, що буде близько 500, яких би мені не хотілось брати в нову Держмитслужбу", – підкреслив Максим Нефьодов.

Брифінг Максима Нефьодова: дивіться відео