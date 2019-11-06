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      Следом за прокурорами переаттестацию пройдут таможенники: когда и для чего

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      В 2020 году таможенники пройдут большую переаттестацию, – Нефедов
      В 2020 году таможенники пройдут большую переаттестацию, – Нефедов / epravda.com.ua

      В 2020 году в Украине состоится переаттестация работников Государственной таможенной службы. Такая аттестация будущих инспекторов таможен станет очень важной частью в запуске новой таможни.

      Кроме того, сотрудники, которые пройдут переаттестацию, получат повышение зарплат, рассказал председатель ГТС Максим Нефедов во время своего брифинга в Кабинете Министров.

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      Переаттестация новых таможенников запланирована на 2020 год. Целью является проведение такой переаттестации, по результатам которой тот, кто пройдет, тот и заключит контракт и будет получать большие средства. Какие это будут средства, говорить это до принятия бюджета – безответственно,
      – рассказал глава таможни.

      В то же время, подчеркнул он, переаттестация будущих инспекторов таможен станет очень важным этапом в запуске новой таможни. Сам глава ГТС отметил, что определенная часть работников таможни не стоят того, чтобы продолжать свою работу.

      "Мы не хотим просто взять и автоматически перевести почти 11 тысяч сотрудников ГФС с таможенного направления в новую Гостаможслужбу. Мы используем этап переаттестации, чтобы выявить наиболее одиозных сотрудников. Условно, сейчас я представляю, что будет около 500, которых бы мне не хотелось брать в новую Гостаможслужбу", – подчеркнул Максим Нефедов.

      Брифинг Максима Нефедова: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Максим Нефедов Государственная фискальная служба Государственная таможенная служба
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