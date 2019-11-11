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      Нефедов сказал, когда состоится конкурс на должности в таможне

      39 Читати новину українською
      Максим Нефедов
      Максим Нефедов / Украинская правда

      Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что хочет провести максимальную ротацию и найти внутренний кадровый потенциал. А потому в декабре 2019 планирует провести первые конкурсы на вакантные должности в таможне.

      Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу и пояснил: "Конкурс в Гостаможслужбу можно физически начать в соответствии с законодательством только тогда, когда мы начнем работу (Президент дал поручение запустить ГТС с 1 декабря 2019 года, – 24 канал). Поэтому сейчас моя задача провести максимальную ротацию и найти внутренний кадровый потенциал".

      К слову: Вслед за прокурорами переаттестацию пройдут таможенники: когда и для чего

      "Он (кадровый потенциал, – 24 канал) есть в каждом государственном органе. Я всегда был категорическим противником общей популистской идеи, что все государственные служащие плохие. Какая-то часть, возможно, плохая. И еще раз говорю, они категорически не должны пройти в новую Гостаможслужбу, как бы они не пытались оказать сопротивление, саботаж или поливать меня "черным" пиаром. Этого не произойдет", – сказал Нефедов.

      По его словам, есть также вторая часть – это люди, на которых держится эта система, и которые хорошо выполняют свою работу.

      Моя задача – найти таких людей, которые понимают новые правила игры, что они будут работать честно, и после этого найти им место в новой Гостаможслужбе. Конечно, построив систему контроля, построив систему распределения ответственности, когда я могу получать обратную связь, и если кто-то из этих людей не оправдывает доверия, то мы сможем быстро принимать какие-то соответствующие кадровые решения и их менять,
      – пояснил глава ГТС.

      Он сказал, что как только ГТС начнет работу, объявит конкурсы на должности в таможню, в частности, на глав таможни. Также пояснил: "Мы надеемся на выпускников таможенной академии, надеемся, что сможем привлечь таможенных брокеров, людей со внешних экономических отделов из разных частных компаний. Больший выбор есть в поддерживающем персонале – юристы, эйчары, бухгалтера и так далее. Ведь мы можем смотреть на другие правоохранительные органы и на частный сектор, потому что эта работа значительно унифицирована. Если на таможенника надо учиться, то, условно, работа бухгалтера что в Гостаможслужбе, что в крупной частной компании все же достаточно похожа".

      Как в Украине появилась Государственная таможенная служба?

      – 18 декабря 2018 года Кабмин принял Решение о разделении ГФС на таможенную и налоговую службы.

      – 6 марта 2019 года было утверждено соответствующее положение, которым ГФС была разделена на две отдельные структуры.

      – 20 марта 2019 года Кабмин объявил конкурс на должности глав двух новых служб. После победы в финальном этапе конкурса Кабмин назначил на должность главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Такое решение приняли во время заседания правительства 5 июля.

      – 16 июля Госрегистратор выдал разрешение на создание новой Государственной таможенной службы как юридического лица. Она не будет подчиняться Государственной фискальной службе.

      Полное интервью с главой таможни читайте уже скоро!

      blog_ava
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Максим Нефедов Государственная таможенная служба
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