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      Новая таможня официально заработает 8 декабря

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      Нефедов анонсировал официальный старт работы Новой таможни / liga.net

      Новая таможня начнет официально работать как самостоятельная структура с 8 декабря. Она примет соответствующие полномочия от Государственной фискальной службы.

      Соответствующее распоряжение принял Кабмин, сообщили в ГТС.

      С 8 декабря Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенного дела,
      – говорится в сообщении.

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      В первые дни работы новой таможни могут возникать трудности в работе, ведь одномоментное отключение одной крупной структуры и запуск другой является вызовом, написал в Фейсбуке глава Гостаможни Максим Нефедов.

      Специально стартуем в воскресенье, чтобы минимизировать возможные проблемы в начале работы,
      – отметил Нефедов.

      Что известно о Государственной таможенной службе

      • В конце 2018 года правительство приняло решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины, поделив ее на государственные налоговую и таможенную службы.
      • В марте 2019 года Кабмин объявил конкурс на должности глав двух новых служб. В финальном этапе победил Максим Нефедов, правительство назначило его главой Государственной таможенной службы.
      • В июле Госрегистратор выдал разрешение на создание новой Государственной таможенной службы как юридического лица. С тех пор она не подчиняется Государственной фискальной службе.
      • В начале октября Кабмин утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен с 26 до 16. В ноябре в Гостаможне завершилась регистрация всех региональных таможен.
      • Нефедов анонсировал увольнение 500 наиболее одиозных сотрудников таможни. Их не переведут в новую структуру. Сокращение структур – не только экономия и отладка процессов, но и "тактическое решение обновить руководящий состав".
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Максим Нефедов Государственная таможенная служба
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