Новая таможня официально заработает 8 декабря

Новая таможня начнет официально работать как самостоятельная структура с 8 декабря. Она примет соответствующие полномочия от Государственной фискальной службы.

Соответствующее распоряжение принял Кабмин, сообщили в ГТС.

С 8 декабря Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенного дела,

– говорится в сообщении.

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В первые дни работы новой таможни могут возникать трудности в работе, ведь одномоментное отключение одной крупной структуры и запуск другой является вызовом, написал в Фейсбуке глава Гостаможни Максим Нефедов.

Специально стартуем в воскресенье, чтобы минимизировать возможные проблемы в начале работы,

– отметил Нефедов.

Что известно о Государственной таможенной службе