Нова митниця офіційно запрацює 8 грудня

Нова митниця почне офіційно працювати як самостійна структура 8 грудня. Вона перебере відповідні повноваження від Державної фіскальної служби.

Відповідне розпорядження ухвалив Кабмін, повідомили у ДМС.

З 8 грудня Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи,

– йдеться в повідомленні.

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У перші дні роботи нової митниці можуть виникати труднощі у роботі, адже одномоментне вимкнення однієї великої структури та запуск іншої є викликом, написав у фейсбуці голова держмитниці Максим Нефьодов.

Спеціально стартуємо в неділю, аби мінімізувати можливі проблеми на початку роботи,

– зазначив Нефьодов.

Що відомо про Державну митну службу