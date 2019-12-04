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      Нова митниця офіційно запрацює 8 грудня

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      Нефьодов анонсував офіційний старт роботи Нової митниці / liga.net

      Нова митниця почне офіційно працювати як самостійна структура 8 грудня. Вона перебере відповідні повноваження від Державної фіскальної служби.

      Відповідне розпорядження ухвалив Кабмін, повідомили у ДМС.

      З 8 грудня Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи,
      – йдеться в повідомленні.

      Читайте також: Нефьодов сказав, коли відбудеться конкурс на посади в митниці

      У перші дні роботи нової митниці можуть виникати труднощі у роботі, адже одномоментне вимкнення однієї великої структури та запуск іншої є викликом, написав у фейсбуці голова держмитниці Максим Нефьодов.

      Спеціально стартуємо в неділю, аби мінімізувати можливі проблеми на початку роботи,
      – зазначив Нефьодов.

       

      Що відомо про Державну митну службу

      • Наприкінці 2018 року уряд прийняв рішення реорганізувати Державну фіскальну службу України, поділивши її на державні податкову та митну служби.
      • У березні 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посади голів двох нових служб. У фінальному етапі переміг Максим Нефьодов, уряд призначив його головою Державної митної служби.
      • У липні Держреєстратор видав дозвіл на створення нової Державної митної служби як юридичної особи. З того часу вона не підпорядковується Державній фіскальній службі.
      • На початку жовтня Кабмін затвердив регіональну структуру Державної митної служби України, скоротивши кількість митниць з 26 до 16. У листопаді у держмитниці завершилася реєстрація всіх регіональних митниць.
      • Нефьодов анонсував звільнення 500 найбільш одіозних співробітників митниці. Їх не переведуть в нову структуру. Скорочення структур – не лише економія й налагодження процесів, але й "тактичне рішення оновити керівний склад".
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Державна митна служба Максим Нефьодов
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