Старт роботи нової митниці: українців попередили про ймовірні труднощі

Нова митниця розпочне свою роботу вже в неділю, 8 грудня. Однак через зміни на українців очікують деякі нюанси в роботі відповідних органів.

Про це повідомляє пресслужба Нової митниці у фейсбуці. Там звертають увагу: виконання митних формальностей новою структурою розпочнеться із 0:00 неділі, 8 грудня.

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У зв’язку з цим рекомендуємо за можливості утриматись від подання митницям ДФС митних декларацій, оформлення яких може бути не завершене до кінця доби 7 грудня 2019 року,

– мовиться у повідомленні.

Також митники попереджають про зміну електронних адрес підрозділів митного оформлення.

Нова митниця не виключає вірогідності помилок у єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби, зокрема й щодо прийняття та адресації електронних митних декларацій.

Українців також просять урахувати появу нового класифікатора місць митного оформлення та зміну банківських реквізитів для оплати за митне оформлення товарів.

Попри численні попередження, на митниці проблем після 8 грудня не очікують. Там заздалегідь просять вибачення за можливі ускладнення.

Що відомо про створення нової митниці: