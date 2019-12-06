Старт роботи нової митниці: українців попередили про ймовірні труднощі
Нова митниця розпочне свою роботу вже в неділю, 8 грудня. Однак через зміни на українців очікують деякі нюанси в роботі відповідних органів.
Про це повідомляє пресслужба Нової митниці у фейсбуці. Там звертають увагу: виконання митних формальностей новою структурою розпочнеться із 0:00 неділі, 8 грудня.
Як проводили митну реформу: Тут як на війні, проявляються всі приховані якості, – Нефьодов про спротив митній реформі
У зв’язку з цим рекомендуємо за можливості утриматись від подання митницям ДФС митних декларацій, оформлення яких може бути не завершене до кінця доби 7 грудня 2019 року,
– мовиться у повідомленні.
Також митники попереджають про зміну електронних адрес підрозділів митного оформлення.
Нова митниця не виключає вірогідності помилок у єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби, зокрема й щодо прийняття та адресації електронних митних декларацій.
Українців також просять урахувати появу нового класифікатора місць митного оформлення та зміну банківських реквізитів для оплати за митне оформлення товарів.
Попри численні попередження, на митниці проблем після 8 грудня не очікують. Там заздалегідь просять вибачення за можливі ускладнення.
Що відомо про створення нової митниці:
- Наприкінці 2018 року уряд прийняв рішення реорганізувати Державну фіскальну службу України, поділивши її на державні податкову та митну служби.
- У березні 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посади голів двох нових служб. У фінальному етапі переміг Максим Нефьодов, уряд призначив його головою Державної митної служби.
- У липні Держреєстратор видав дозвіл на створення нової Державної митної служби як юридичної особи. З того часу вона не підпорядковується Державній фіскальній службі.
- На початку жовтня Кабмін затвердив регіональну структуру Державної митної служби України, скоротивши кількість митниць з 26 до 16. У листопаді у держмитниці завершилася реєстрація всіх регіональних митниць.
- Нефьодов анонсував звільнення 500 найбільш одіозних співробітників митниці. Їх не переведуть в нову структуру. Скорочення структур – не лише економія й налагодження процесів, але й "тактичне рішення оновити керівний склад".