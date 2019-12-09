Минув перший день роботи Нової митниці: що змінилося

Уряд Гончарука призначав запуск роботи Нової митниці на 4 грудня. Однак фактично запустили її у вихідний день – неділю, 8 грудня. Так зробили, аби мінімізувати ймовірні проблеми на старті роботи.

Нова митниця перебрала на себе митні повноваження Державної фіскальної служби. Про це розповіла пресслужба нової державної структури у фейсбуці.

Нагадаємо: Старт роботи нової митниці: українців попередили про ймовірні труднощі

Водночас голова ДМС Максим Нефьодов зазначав, що "одномоментне вимкнення однієї великої структури та запуск іншої є викликом", і у перші дні роботи цієї структури можливі певні неузгодженості.

Навіщо створили Нову митницю

Одне із центральних завдань Нової митниці – виявляти порушення митного законодавства, вилучати товари, ввезені з порушенням закону та з невстановленим власником, а згодом ефективно й прозоро продавати вилучене майно.

Вторговані за це майно гроші підуть до державного бюджету.

Зауважимо, прем'єр Олексій Гончарук заявляв, що від початку 2019 року на складах митниці назбиралося товарів на приблизно 840 мільйонів гривень, і ці товари нікому не належать.

Від більшості майна, що лежить на складах митниці, власники добровільно відмовилися на користь держави.

Мета створення Нової митниці: вона повинна допомогти зупинити контрабанду і повністю змінити митну галузь.

Що вже змінилося

Кількість регіональних митниць зменшили з 26 до 16, які підпорядковуватимуться одній юридичній особі.

Крім цього, потрібно виділити наступне:

Митні повноваження перейшли від Державної фіскальної служби до Державної митної служби.

Державна митна служба керуватиме митними платежами.

Кабмін затвердив порядок реалізації вилученого майна на митних аукціонах через ProZorro.

Ця зміна зрівняє усіх учасників торгів та спростить обіг залежаних товарів зі складів митниці.

Після запровадження Нової митниці через ProZorro продаватимуть:

Товари, за якими власник не звернувся до закінчення термінів зберігання;

Товари, виявлені під час митного контролю, власник яких невідомий;

Товари, власник яких відмовився від них на користь держави;

Товари, які швидко псуються чи мають обмежений термін зберігання.

Створення Нової митниці: передісторія