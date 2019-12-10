Митниця в смартфоні: в Україні запрацює додаток "e-Borders"
У Державній митній службі планують запустити мобільний додаток "e-Borders". Він дозволить через смартфон отримувати всі сервіси від митниці, а також слідкувати за ситуацією на кордоні онлайн.
Додаток планують запустити вже у 2020 році, повідомив голова держмитниці Максим Нефьодов, пише Громадське.
Читайте також: Тут як на війні, проявляються всі приховані якості, – Нефьодов про спротив митній реформі
Додаток дозволить кожній людині не тільки розуміти, що реально відбувається на кордоні, але й отримувати в режимі онлайн ті сервіси, які має надавати держава для тих, хто хоче перетинати кордон,
– зазначив Нефьодов.
За його словами, цифрова трансформація на митниці є одним з пріоритетів. У 2020 році держава витратить 480 мільйонів гривень на розбудову інфраструктури митниць.
Які зміни заплановані у держмитниці
- перегляд системи управління ризиками;
- відкриття системи бізнес-аналітики, яка дозволить слідкувати за роботою митниці;
- запуск порталу відкритих даних та автоматичних сервісів для класифікації та інтеграції з базами інших країн;
- відкриття знеособленої інформації щодо митної вартості товарів;
- запровадження системи самостійного декларування транспортних засобів, а після цього й інших відносно простих товарів, які перевозять;
- держмитниця також працює з контейнерними лініями, які запускають міжнародну моніторингову систему. За допомогою технології блокчейн вона дозволить відстежувати рух кожного контейнеру по світу.
Історія створення Нової митниці
- Наприкінці 2018 року уряд вирішив реорганізувати Державну фіскальну службу, поділивши її на податкову та митну служби.
- Весною 2019 році Кабмін оголосив конкурс на посади голів двох нових служб, за результатами якого Максим Нефьодов став головою Державної митної служби.
- Улітку Державна митна служба створена як окрема юридична особа, яка не підпорядковується Державній фіскальній службі.
- Восени Кабмін затвердив регіональну структуру Державної митної служби України та завершив реєстрацію всіх регіональних митниць. Їхня кількість зменшилася з 26 до 16.
- 8 грудня в Україні запрацювала Державна митна служба, якій передали повноваження Державної фіскальної служби.
- Голова ДМС Нефьодов вже анонсував звільнення п'яти сотень найбільш одіозних співробітників митниці.