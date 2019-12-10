18:10
10 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      22:06, 9 грудня
      Вєсті.UA
      20:56, 9 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Митниця в смартфоні: в Україні запрацює додаток "e-Borders"

      376 Читать новость на русском
      У держмитниці анонсували запуск додатку "e-Borders" / rubryka.com

      У Державній митній службі планують запустити мобільний додаток "e-Borders". Він дозволить через смартфон отримувати всі сервіси від митниці, а також слідкувати за ситуацією на кордоні онлайн.

      Додаток планують запустити вже у 2020 році, повідомив голова держмитниці Максим Нефьодов, пише Громадське.

      Читайте також: Тут як на війні, проявляються всі приховані якості, – Нефьодов про спротив митній реформі

      Додаток дозволить кожній людині не тільки розуміти, що реально відбувається на кордоні, але й отримувати в режимі онлайн ті сервіси, які має надавати держава для тих, хто хоче перетинати кордон,
      – зазначив Нефьодов.

      За його словами, цифрова трансформація на митниці є одним з пріоритетів. У 2020 році держава витратить 480 мільйонів гривень на розбудову інфраструктури митниць.

      Які зміни заплановані у держмитниці

      • перегляд системи управління ризиками;
      • відкриття системи бізнес-аналітики, яка дозволить слідкувати за роботою митниці;
      • запуск порталу відкритих даних та автоматичних сервісів для класифікації та інтеграції з базами інших країн;
      • відкриття знеособленої інформації щодо митної вартості товарів;
      • запровадження системи самостійного декларування транспортних засобів, а після цього й інших відносно простих товарів, які перевозять;
      • держмитниця також працює з контейнерними лініями, які запускають міжнародну моніторингову систему. За допомогою технології блокчейн вона дозволить відстежувати рух кожного контейнеру по світу.

      Історія створення Нової митниці

      • Наприкінці 2018 року уряд вирішив реорганізувати Державну фіскальну службу, поділивши її на податкову та митну служби.
      • Весною 2019 році Кабмін оголосив конкурс на посади голів двох нових служб, за результатами якого Максим Нефьодов став головою Державної митної служби.
      • Улітку Державна митна служба створена як окрема юридична особа, яка не підпорядковується Державній фіскальній службі.
      • Восени Кабмін затвердив регіональну структуру Державної митної служби України та завершив реєстрацію всіх регіональних митниць. Їхня кількість зменшилася з 26 до 16.
      • 8 грудня в Україні запрацювала Державна митна служба, якій передали повноваження Державної фіскальної служби. 
      • Голова ДМС Нефьодов вже анонсував звільнення п'яти сотень найбільш одіозних співробітників митниці.
      Формула Штайнмаєра: від капітуляції до перемоги
      сьогодні
      17504
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Державна митна служба Максим Нефьодов Інформаційні технології Інтернет
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:10 За кадром нормандського саміту: про спірні питання і майбутнє Донбасу
      Інна Жолобович 10
      сьогодні , 17:15 Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      Олесь Друкач 3904
      сьогодні , 16:09 Формула Штайнмаєра: від капітуляції до перемоги
      Ірина Поліщук 17504
      сьогодні , 15:00 Маркер комунізму: що не так з Кримінальним кодексом України
      Реанімаційний пакет реформ 251
      сьогодні , 14:44 Нормандська зустріч у Парижі: реакція відомих українців і політиків
      Ірина Кошанська 6875
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук