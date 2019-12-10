Митниця в смартфоні: в Україні запрацює додаток "e-Borders"

У Державній митній службі планують запустити мобільний додаток "e-Borders". Він дозволить через смартфон отримувати всі сервіси від митниці, а також слідкувати за ситуацією на кордоні онлайн.

Додаток планують запустити вже у 2020 році, повідомив голова держмитниці Максим Нефьодов, пише Громадське.

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Додаток дозволить кожній людині не тільки розуміти, що реально відбувається на кордоні, але й отримувати в режимі онлайн ті сервіси, які має надавати держава для тих, хто хоче перетинати кордон,

– зазначив Нефьодов.

За його словами, цифрова трансформація на митниці є одним з пріоритетів. У 2020 році держава витратить 480 мільйонів гривень на розбудову інфраструктури митниць.

Які зміни заплановані у держмитниці

перегляд системи управління ризиками;

відкриття системи бізнес-аналітики, яка дозволить слідкувати за роботою митниці;

запуск порталу відкритих даних та автоматичних сервісів для класифікації та інтеграції з базами інших країн;

відкриття знеособленої інформації щодо митної вартості товарів;

запровадження системи самостійного декларування транспортних засобів, а після цього й інших відносно простих товарів, які перевозять;

держмитниця також працює з контейнерними лініями, які запускають міжнародну моніторингову систему. За допомогою технології блокчейн вона дозволить відстежувати рух кожного контейнеру по світу.

Історія створення Нової митниці