На українських митницях запрацювали сканери для вантажівок: що зміниться
На пунктах пропуску запрацювали сканери для вантажівок. В уряді очікують скорочення часу на перевірку вантажу до 10 хвилин.
Сканери автоматично надсилають дані до центрального апарату Держмитслужби в електронному вигляді. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.
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За його словами, сканування відбувається без участі співробітників митниці. Він зазначив, що на пункті пропуску "Чоп" огляд вантажу скоротився до 7 хвилин замість 3-4 годин.
Гончарук наголосив, що ефективна і безперебійна робота сканерів на митниці означатиме суттєві збільшення надходжень до держбюджету.
На яких пунктках пропуску вже працюють сканери:
- Ягодині,
- Краковці,
- Раві-Руській,
- Шегинях,
- Ужгороді,
- Чопі,
- Порубному.
25 жовтня уряд доручив митниці запустити стаціонарні сканери на митних пунктах. Як виявили урядовці, ці сканери митниці закупили та встановили, однак їх не використовують через бюрократичні перешкоди, які не дають змоги запустити сканери.
Які зміни заплановані у Держмитниці на 2020 рік
- перегляд системи управління ризиками;
- відкриття системи бізнес-аналітики, яка дозволить слідкувати за роботою митниці;
- запуск порталу відкритих даних та автоматичних сервісів для класифікації та інтеграції з базами інших країн;
- відкриття знеособленої інформації щодо митної вартості товарів;
- запровадження системи самостійного декларування транспортних засобів, а після цього й інших відносно простих товарів, які перевозять;
- Держмитниця також працює з контейнерними лініями, які запускають міжнародну моніторингову систему. За допомогою технології блокчейн вона дозволить відстежувати рух кожного контейнеру по світу.