Також росіяни просунулися ще на декількох напрямках. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

Дивіться також Найскладніше на Покровському і Курахівському напрямках: зведення Генштабу станом на 16 листопада

Де просунулися росіяни за останню добу

Аналітики DeepState оновили свою мапу у ніч на 17 листопада. Зміни на фронті за останню добу стосуються Донецької області.

За даними DeepState, Сили оборони відновили своє положення у селі Макарівка Донецької області.

ЗСУ відновили своє положення у Макарівці: дивіться на карті

Попри цю успішну операцію ЗСУ на Донеччині, Росія дещо просунулася на Курахівському та Покровському напрямках, де ситуація, за даними Генштабу, найбільш напружена.

Так, ворогу вдалося окупувати село Григорівка.

Ворог окупував Григорівку: дивіться на карті

Також аналітики повідомляють, що російська армія має ще три просування: біля Берестків, а також у Новій Іллінці та Дальньому.

Ворог просунувся біля Берестків: дивіться на карті

Зафіксовано просування росіян у Новій Іллінці: дивіться на карті

Російська армія просунулася в Дальньому: дивіться на карті