Также россияне продвинулись еще на нескольких направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где продвинулись россияне за последние сутки

Аналитики DeepState обновили свою карту в ночь на 17 ноября. Изменения на фронте за последние сутки касаются Донецкой области.

По данным DeepState, Силы обороны восстановили свое положение в селе Макаровка Донецкой области.

ВСУ восстановили свое положение в Макаровке: смотрите на карте

Несмотря на эту успешную операцию ВСУ в Донецкой области, Россия несколько продвинулась на Кураховском и Покровском направлениях, где ситуация, по данным Генштаба, наиболее напряженная.

Так, врагу удалось оккупировать село Григорьевка.

Враг оккупировал Григорьевку: смотрите на карте

Также аналитики сообщают, что российская армия имеет еще три продвижения: у Берестков, а также в Новой Ильинке и Дальнем.

Враг продвинулся возле Берестков: смотрите на карте

Зафиксировано продвижение россиян в Новой Ильинке: смотрите на карте

Российская армия продвинулась в Дальнем: смотрите на карте