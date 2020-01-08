Баканова заметили на дорогом французском курорте: фотодоказательство

Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова заметили на известном и достаточно дорогом горнолыжном курорте Франции – Куршевеле.

О посещении Бакановым престижного горнолыжного курорта написал журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач на своей фейсбук-странице.

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Ткач обнародовал несколько фотографий Баканова на курорте, но других подробностей пока не указал.

Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель Куршевель 08.01.2020,

– написал он.

Как видно на одной из фотографий, глава СБУ смотрит в экран телефона, сидя на террасе одного из деревянных шале.



Баканов на французском курорте/ Источник: фейсбук-страница Михаила Ткача

Куршевель (Courchevel) – один из самых престижных горнолыжных курортов мира, расположенный во французских Альпах. Его также называют одним из самых дорогих в своем роде мест отдыха.

Смотрите больше фото с Бакановым на французском курорте:

Отметим, президент Владимир Зеленский находился с семьей с визитом в Омане. Однако из-за авиакатастрофы с украинским самолетом в Иране глава государства перервал поездку и возвращается в Киев.

Трагедия произошла 8 декабря вблизи аэропорта Тегерана, погибли 176 человек – все, кто был на борту. Возглавляемая Бакановым Служба безопасности Украины выразила соболезнования близким жертв авиакатастрофы в Иране.