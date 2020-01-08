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      Баканова заметили на дорогом французском курорте: фотодоказательство

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      Главу СБУ заметили во французском Куршевеле / Getty Images

      Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова заметили на известном и достаточно дорогом горнолыжном курорте Франции – Куршевеле.

      О посещении Бакановым престижного горнолыжного курорта написал журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач на своей фейсбук-странице.

      Важно: Авиакатастрофа МАУ в Иране: появилась реакция украинских чиновников

      Ткач обнародовал несколько фотографий Баканова на курорте, но других подробностей пока не указал.

      Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель Куршевель 08.01.2020,
      – написал он.

      Как видно на одной из фотографий, глава СБУ смотрит в экран телефона, сидя на террасе одного из деревянных шале.

      Баканова помітили на дорогому курорті
      Баканов на французском курорте/ Источник: фейсбук-страница Михаила Ткача

      Куршевель (Courchevel) – один из самых престижных горнолыжных курортов мира, расположенный во французских Альпах. Его также называют одним из самых дорогих в своем роде мест отдыха.

      Смотрите больше фото с Бакановым на французском курорте:

      Отметим, президент Владимир Зеленский находился с семьей с визитом в Омане. Однако из-за авиакатастрофы с украинским самолетом в Иране глава государства перервал поездку и возвращается в Киев.

      Трагедия произошла 8 декабря вблизи аэропорта Тегерана, погибли 176 человек – все, кто был на борту. Возглавляемая Бакановым Служба безопасности Украины выразила соболезнования близким жертв авиакатастрофы в Иране.

       

      Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Франции СБУ Иван Баканов
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