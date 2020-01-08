Баканова помітили на дорогому французькому курорті: фотодоказ

Очільника Служби безпеки України Івана Баканова помітили на відомому та достатньо дорогому гірськолижному курорті у Франції – Куршевелі.

Про відвідини Бакановим престижного гірськолижного курорту написав журналіст проєкту "Схеми" Михайло Ткача на своїй фейсбук-сторінці.

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Ткач оприлюднив кілька фотографії Баканова на курорті, але інших подробиць наразі не вказав.

Голова СБУ Іван Баканов. Мерібель Куршевель 08.01.2020,

– написав він.

Як видно на одній зі світлин, голова СБУ дивиться в екран телефону, сидячи на терасі одного з дерев'яних шале.



Баканов на французькому курорті/ Джерело: фейсбук-сторінка Михайла Ткача

Куршевель (Courchevel) – один із найпрестижніших гірськолижних курортів світу, що розташований у французьких Альпах. Його також називають одним із найдорожчих у своєму роді місць відпочинку.

Дивіться більше фото із Бакановим на французькому курорті:

Зазначимо, президент Володимир Зеленський перебував з сім'єю із візитом в Омані. Однак через авіакатастрофу з українським літаком в Ірані глава держави перевав поїздку та повертається до Києва.

Трагедія сталася 8 грудня поблизу аеропорту Тегерана, загинули 176 людей – усі, хто був на порту. Очолювана Бакановим Служба безпеки України висловила близьким жертв авіакатастрофи в Ірані.