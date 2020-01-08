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      Баканова помітили на дорогому французькому курорті: фотодоказ

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      Голову СБУ помітили у французькому Куршевелі / Getty Images

      Очільника Служби безпеки України Івана Баканова помітили на відомому та достатньо дорогому гірськолижному курорті у Франції – Куршевелі.

      Про відвідини Бакановим престижного гірськолижного курорту написав журналіст проєкту "Схеми" Михайло Ткача на своїй фейсбук-сторінці.

      Важливо: Авіакатастрофа МАУ в Ірані: з'явилася реакція українських посадовців

      Ткач оприлюднив кілька фотографії Баканова на курорті, але інших подробиць наразі не вказав. 

      Голова СБУ Іван Баканов. Мерібель Куршевель 08.01.2020,
      – написав він. 

      Як видно на одній зі світлин, голова СБУ дивиться в екран телефону, сидячи на терасі одного з дерев'яних шале.

      Баканова помітили на дорогому курорті
      Баканов на французькому курорті/ Джерело: фейсбук-сторінка Михайла Ткача

      Куршевель (Courchevel) – один із найпрестижніших гірськолижних курортів світу, що розташований у французьких Альпах. Його також називають одним із найдорожчих у своєму роді місць відпочинку. 

      Дивіться більше фото із Бакановим на французькому курорті:

      Зазначимо, президент Володимир Зеленський перебував з сім'єю із візитом в Омані. Однак через авіакатастрофу з українським літаком в Ірані глава держави перевав поїздку та повертається до Києва.

      Трагедія сталася 8 грудня поблизу аеропорту Тегерана, загинули 176 людей – усі, хто був на порту. Очолювана Бакановим Служба безпеки України висловила близьким жертв авіакатастрофи в Ірані.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Франції СБУ Іван Баканов Новини України Новини політики
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