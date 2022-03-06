В Балаклее три человека пострадали в результате обстрелов

Оккупанты безжалостно обстреляли центр Балаклеи. В результате пострадали три человека.

Снаряд пророссийских боевиков попал в жилой дом. Об этом сообщил городской голова Иван Столбовой.

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Ранены три женщины

По его словам, произошел обстрел центра города, недалеко от ремонтного завода. По предварительной информации, стреляли из "Градов".

В результате обстрела оккупанты ранили трех женщин.

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Балаклея. Три человека получили ранения в результате обстрела в центре города. "В жилой дом попал снаряд. Это центр города, возле ремонтного завода. Насколько я понимаю, это были "Грады". Три женщины ранены", — сказал городской голова Иван Столбовой.

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