Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала отметил, что решение о запуске такой ракеты является политическим.

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Почему Россия могла запустить ракету РС-26 "Рубеж"

Свитан отметил, что, вероятнее всего, запуск ракеты РС-26 "Рубеж" был из Капустина Яра, потому что преимущественно там у россиян стоят пусковые установки. Эта ракета еще сырая; возможно, захватчики запустили ее в качестве испытания.

По его словам, масса боевой части этой ракеты в пределах тонны. Вероятно, именно ее запустили на Днепр. Любая межконтинентальная ракета страшна тогда, когда стартует. Более двух третей ее массы – это топливо, которое ракета использует, чтобы пролететь определенное расстояние.

Эксперт отметил, что решение о запуске ракеты РС-26 "Рубеж" является политическим. Ведь военные такого решения бы не приняли: если у них есть "Искандеры" рядом с точкой удара, то нет смысла запускать дорогую межконтинентальную ракету.

Путин решил повысить ставки, если можно так сказать,

– заявил полковник запаса.

По мнению Свитана, после применения Россией межконтинентальной баллистической ракеты Украина может запрашивать у партнеров предоставления, например, ракет Tomahawk, а также JASSM для истребителей F-16. Ими можно попробовать достать до Капустина Яра, чтобы начать уничтожать пусковые установки для РС-26 "Рубеж".

Удар Storm Shadow по Курщине

Украина, вероятно, нанесла удары ракетами Storm Shadow по военным объектам в Марьино в Курской области России. Полковник запаса заметил, что там был серьезный центр связи, рядом с которым должен быть замаскированный командный пункт.

Просто так никто бы не отправлял такие дорогие ракеты,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, судя по видео, было несколько серий ударов, поэтому, вероятно, были использованы не только ракеты Storm Shadow. А в замаскированном командном пункте могли находиться северокорейские военные.