Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу наголосив, що рішення про запуск такої ракети є політичним.

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Чому Росія могла запустити ракету РС-26 "Рубеж"

Світан зазначив, що, найімовірніше, запуск ракети РС-26 "Рубеж" був із Капустиного Яру, тому що переважно там у росіян стоять пускові установки. Ця ракета ще сира, можливо, загарбники запустили її для випробування.

За його словами, маса бойової частини цієї ракети в межах тонни. Ймовірно, саме її запустили на Дніпро. Будь-яка міжконтинентальна ракета страшна тоді, коли стартує. Понад дві третини її маси – це паливо, яке ракета використовує, щоб пролетіти певну відстань.

Він зауважив, що рішення про запуск ракети РС-26 "Рубеж" є політичним. Адже військові такого рішення не ухвалили б: якщо у них є "Іскандери" поряд із точкою удару, то немає сенсу запускати дорогу міжконтинентальну ракету.

Путін вирішив підвищити ставки, якщо можна так сказати,

– заявив полковник запасу.

На його думку, після застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети Україна може запитувати у партнерів про надання, наприклад, ракет Tomahawk, а також JASSM для винищувачів F-16. Ними можна спробувати дістати до Капустиного Яру, щоб почати знищувати пускові установки для РС-26 "Рубеж".

Удар Storm Shadow по Курщині

Україна, ймовірно, завдала ударів ракетами Storm Shadow по військових об'єктах у Мар'їно в Курській області Росії. Полковник запасу зауважив, що там був серйозний центр зв'язку, поряд із яким мав бути замаскований командний пункт.

Просто так би ніхто не відправляв такі дорогі ракети,

– наголосив Світан.

За його словами, судячи з відео, було кілька серій ударів, тож, ймовірно, були використані не лише ракети Storm Shadow. А в замаскованому командному пункті могли перебувати північнокорейські військові.