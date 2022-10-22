Защищено ли украинское небо от баллистических ракет: объяснение Воздушных сил

У ВСУ есть информация, что Россия будет усиливать свои способности с помощью иранских баллистических ракет. Эти ракеты очень тяжело сбить, поэтому лучше всего – не допустить их поставки в страну-агрессорку.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге, передает 24 канал.

Важно Почему ир анские ракеты будут пахнуть поражением России

По его словам, у Украины нет таких систем противоракетной обороны, чтобы эффективно противодействовать баллистическим ракетам.

Наши специалисты ЗРВ говорят, что лучшая защита против них – уничтожить их на складах. Если в мире не найдутся механизмы, чтобы не допустить их снабжения,

– сказал Игнат.

В то же время он подчеркнул, что ВСУ все равно ищут методы борьбы с ними. Известно, что эти баллистические ракеты имеют дальность полета 700 километров.

Как метко заметил Игнат, если бы не дефицит в личных запасах, Россия не просила бы у Ирана помощи с ракетами, несмотря на гораздо хуже тактико-технические характеристики.

В то же время, ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ похвастался, что показатель сбитых украинскими войсками иранских дронов растет и достигает в последние дни до 85%, однако для этого тратят "очень много сил и средств". В то время как министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинская противовоздушная оборона уже сбивает около 60% воздушных целей. Он анонсировал, что в ближайшее время результаты улучшатся.

Что известно об иранских баллистических

Иран тайно помогает России с вооружением в войне против Украины. Стало известно, что кроме беспилотников Россия может получить от Ирана еще и баллистические ракеты "Fateh-110" и "Zolfaghar". Их пытался активно применять через свои прокси-военные группы. Именно этими ракетами иранцы пытались наносить удары по Израилю и другим объектам. В то же время, ПВО с ним справлялось.

Как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, по техническим характеристикам баллистическая ракета несколько тяжелее для перехвата, чем крылатая. Однако она не невозможна для перехвата средствами ПВО или обнаружения.

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