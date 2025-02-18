Буданов отметил, что такое сотрудничество является угрозой для всего мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой наинтервью руководителя ГУР южнокорейскому изданию The Chosun.

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Какие изменения претерпела ракета KN-23

За время войны в Украине, например, изменилась северокорейская ракета KN-23. В этом, в частности, виноваты российские специалисты.

Изначально ее точность была очень низкой, с погрешностью от 500 до 1 500 метров, но российские специалисты внесли технические модификации. Теперь ракета стала намного точнее и является значительно более серьезной угрозой,

- отметил Кирилл Буданов.

Он отметил, что это оружие является угрозой безопасности не только для Украины, но и для Южной Кореи и Японии.

Как отметил глава ГУР, для Северной Кореи война в Украине – возможность получить боевой опыт и модернизировать свои военные технологии.