Апелляционный суд США временно разрешил строительство бального зала Трампа в Белом доме
- Федеральный апелляционный суд США временно разрешил Дональду Трампу продолжить строительство бального зала в Белом доме стоимостью около 400 миллионов долларов.
- Суд приостановил запрет на наземные работы до 5 июня, когда состоится слушание по делу.
Федеральный апелляционный суд в США разрешил Дональду Трампу временно продолжить строительство бального зала в Белом доме стоимостью около 400 миллионов долларов.
Об этом сообщает Associated Press.
Какое решение по бальному залу Трампа принял суд?
Такое решение приняли на следующий день после того, как суд низшей инстанции оставил в силе запрет на наземные работы на месте снесенного Восточного крыла. В то же время коллегия из трех судей приостановила действие этого ограничения и назначила слушания по делу на 5 июня.
Ранее судья разрешил только подземные работы – в частности строительство бункера и других объектов, связанных с национальной безопасностью, – но заблокировал строительство самого зала.
Проект вызвал споры еще после сноса Восточного крыла осенью. Иск подала организация по сохранению исторического наследия, которая заявила о превышении полномочий, ведь строительство начали без согласования с федеральными органами и Конгрессом.
Администрация Трампа обжаловала это решение. Сам президент настаивает, что новый бальный зал является необходимым дополнением к комплексу, а его строительство будет финансироваться за счет частных доноров, тогда как государственные расходы будут касаться только вопросов безопасности.
Почему суд приостанавливал строительство зала?
Суд США приказал временно остановить работы по строительству бального зала в Восточном крыле Белого дома из-за отсутствия разрешения Конгресса.
Конгресс сохраняет за собой право контролировать федеральную собственность и следить за государственными расходами.
Администрация Трампа подала экстренную апелляцию против решения суда о приостановлении строительных работ в бальном зале Белого дома, утверждая, что это угрожает безопасности президента и его окружения.