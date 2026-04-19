Апелляционный суд США временно разрешил строительство бального зала Трампа в Белом доме

Федеральный апелляционный суд в США разрешил Дональду Трампу временно продолжить строительство бального зала в Белом доме стоимостью около 400 миллионов долларов.

Об этом сообщает Associated Press.

Смотрите также Все из-за противоречивых заявлений: советники просят Трампа реже давать интервью журналистам, – WSJ

Какое решение по бальному залу Трампа принял суд?

Такое решение приняли на следующий день после того, как суд низшей инстанции оставил в силе запрет на наземные работы на месте снесенного Восточного крыла. В то же время коллегия из трех судей приостановила действие этого ограничения и назначила слушания по делу на 5 июня.

Ранее судья разрешил только подземные работы – в частности строительство бункера и других объектов, связанных с национальной безопасностью, – но заблокировал строительство самого зала.

Проект вызвал споры еще после сноса Восточного крыла осенью. Иск подала организация по сохранению исторического наследия, которая заявила о превышении полномочий, ведь строительство начали без согласования с федеральными органами и Конгрессом.

Администрация Трампа обжаловала это решение. Сам президент настаивает, что новый бальный зал является необходимым дополнением к комплексу, а его строительство будет финансироваться за счет частных доноров, тогда как государственные расходы будут касаться только вопросов безопасности.

Почему суд приостанавливал строительство зала?