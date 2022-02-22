Соответствующее заявление о возможном желании главы Кремля идти с агрессией на Балтию эстонский лидер Алар Карис сделал во время совместного с Владимиром Зеленским брифинга, сообщает 24 канал.

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Карис не боится, что Россия захочет атаковать Балтию

Политика спросили, не опасается ли он, что страны Балтии могут стать следующей целью Путина после Украины. В ответ Карис отметил, что "во-первых, ничего не боится, во-вторых, это не вопрос балтийских государств или каких-либо других членов НАТО".

Если эскалация ситуации будет продолжаться, это будет война против НАТО, а не против Эстонии или Латвии или другой страны – нужно это учитывать.

– подчеркнул эстонский президент.

Напомним, Алар Карис 22 февраля находится с визитом в Киеве. Он провел переговоры с Зеленским по поводу дальнейших шагов по активизации двустороннего сотрудничества государств, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Россия признала боевиков на Донбассе: коротко

Президент России 21 февраля подписал указы о признании боевиков с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Соглашения между этими квазиреспубликами и Москвой предусматривают оказание им военной помощи.

Фактически это означает, что на 8 году войны Россия открыто признала свое военное присутствие на территории Донбасса.

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