Відповідну заяву про можливе бажання очільника Кремля йти з агресією на Балтію естонський лідер Алар Каріс зробив під час спільного з Володимиром Зеленським брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Каріс не боїться, що Росія захоче атакувати Балтію

Політика запитали, чи не боїться він, що країни Балтії можуть стати наступною ціллю Путіна після України. У відповідь Каріс зазначив, що "по-перше, нічого не боїться, по-друге, це не питання балтійських держав або будь-яких інших членів НАТО".

Якщо ескалація ситуації буде продовжуватися, це буде війна проти НАТО, а не проти Естонії або Латвії чи іншої країни – треба це враховувати,

– наголосив естонський президент.

Нагадаємо, Алар Каріс 22 лютого перебуває з візитом у Києві. Він провів перемовини зі Зеленським щодо подальших кроків з активізації двосторонньої співпраці держав, насамперед у торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

Росія визнала бойовиків на Донбасі: коротко

Президент Росії 21 лютого підписав укази про визнання бойовиків з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України. Угоди між цими квазіреспубліками та Москвою передбачають надання їм військової допомоги.

Фактично це означає, що на 8-му році війни Росія відкрито визнала свою військову присутність на території Донбасу.

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