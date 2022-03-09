Хотя до 2025 года тянуть не стоит, можно сделать раньше. Об этом рассказала парламентский секретарь Минэкономики Латвии Илзе Индриксон.

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Латвия согласовала все с Литвой и Эстонией. Министр экономики Латвии Янис Виттенбергс обратился за поддержкой к ​​Европе, чтобы провести синхронизацию побыстрее.

Требуют дополнительных денег

Индриксон добавила, что на преждевременное отсоединение понадобится дополнительное финансирование, но это будет гарантировать большую безопасность электроснабжения.

Ранее отсоединение стран Балтии от сети электроснабжения БРЭЛЛ, соединяющей их с Беларусью и Россией, планировалось на 2025 год.

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