Хоча до 2025 року тягнути не варто, можна зробити раніше. Про це розповіла парламентська секретарка Мінекономіки Латвії Ілзе Індріксон.

До речі Єврокомісія має намір приєднати Україну до енергомережі ЄС найближчим часом: чому це важливо

Латвія узгодила все з Литвою та Естонією. Міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс звернувся за підтримкою до Європи, щоб провести синхронізацію швидше.

Потребують додаткових грошей

Індріксон додала, що на передчасне від'єднання знадобиться додаткове фінансування, але це вже гарантуватиме більшу безпеку електропостачання.

Раніше від'єднання країн Балтії від мережі електропостачання БРЕЛЛ, яка з'єднує їх з Білоруссю та Росією, планували на 2025 рік.