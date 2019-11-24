Балух рассказал, как выдержал голодовку в российской колонии

Освобожденный украинский политзаключенный Владимир Балух, который был незаконно осужден в России к почти пяти годам, более 200 дней голодал в колонии.

В интервью 24 каналу Владимир Балух рассказал, что получал много писем от людей, там были цитаты Ремарка (немецкий писатель Эрих Мария Ремарк – 24), касающиеся голодания, и в них очень точно описано то, что происходит с человеком, когда тот голодает.

Читайте также: Я уперся и не отступал от своего, – Балух о приказах российских тюремщиков

"На самом деле, на вопрос откуда берутся силы на голодовку, скажу, что ни откуда. Когда ты упираешься и понимаешь, что с этим абсолютным злом, с которым борется Украина, любая твоя уступка его питает. Любой шаг отступить от своей позиции придает ему вдохновение".

Они начинают показывать пальцами и говорить: "вот, видите, какие там герои",

– сказал бывший политзаключенный.

По его словам, это было осознание, что нельзя и на йоту уступать, потому что это придает силы злу и тогда начинается его наступление.

"И учитывая то, когда я развивал свою жизнь и пребывание в плену, я понимал, что нельзя уступать злу. Это придавало мне сил", – подытожил Балух.

Смотрите видео интервью с Владимиром Балухом:

Что известно о Владимире Балухе?

Владимир Балух родом из Крыма. Занимался фермерством и был украинским активистом. Оккупационные власти РФ задержали Балуха в 2016 году. Тогда он вывесил на своем доме украинский флаг и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни". Владимира приговорили к пяти годам заключения. Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.



7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией пленник Кремля вернулся на Родину.

Освобожденные из российского плена украинцы / инфографика 24 канала