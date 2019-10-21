Я уперся и не отступал от своего, – Балух о приказах российских тюремщиков

Освобожденный из российского плена Владимир Балух считает, что построить полноценную систему безопасности на планете можно только на руинах Кремля.

Об этом он сказал в интервью изданию НВ и пояснил: "С Кремлем строить никакие отношения невозможно".

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Однако, он отметил, что ему приходили письма поддержки от россиян.

"Могу процитировать сообщение, которое прислала мне одна москвичка. "Узнала сегодня о задержании Олега Приходько. Как страшный сон, который уже видела раньше: вроде истории Сенцова и ваша сшиты в одну и все по-новому. Не знаю, как мы, россияне, будем отмываться от всего этого. Какой же это невыносимый стыд. Как черти неугомонные прицепились к вам и не отстаем".

Что делать с Россией? Строить отношения с такими людьми, как эта москвичка,

– подчеркнул Балух.

Он также рассказал: "Знаете, в лагере тебя никто за человека не считает. Ты должен, обязан все выполнять, как прикажет тюремное начальство. Но я уперся и не отступал от своего, например, никаких утренних шмонов. И со временем тюремщики поняли, что давить на меня бесполезно. Так вот, если есть уверенность в своей правоте – враги все равно отступят".

Что известно о Владимире Балухе?

Крымчанин, которого задержали пророссийские силовики 8 декабря 2016 года на полуострове. Тогда он вывесил на своем доме украинский флаг и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни".



Оккупационные власти Крыма обвинили украинца в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.



7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, пленник Кремля вернулся на Родину.